La Promessa anticipazioni 4 maggio: Curro prega Angela di cedere e partire per la Svizzera

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: L'ombra del passato di Toño nell'hangar e l'ultimo appello di Curro ad Angela

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Nel disperato tentativo di scoprire la verità sulla morte di Jana, il ragazzo rivela la sua vera identità a Esmeralda. Lope va su tutte le furie: ora che i sicari conoscono il suo nome, Curro è un bersaglio facile. Martina affronta con durezza Jacobo, colpevole di aver spiato Catalina e Adriano per riferire ogni dettaglio al Duca Lisandro. La ragazza gli impone un ultimatum: un'altra intromissione segnerà la fine definitiva del loro legame.

Teresa origlia una conversazione tra Emilia e Catalina, scoprendo il piano di fuga di Don Romulo. La notizia della partenza imminente del maggiordomo si diffonde come un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti nello sconforto. Nel giardino, la resistenza di Angela vacilla: Lorenzo la trova stremata dal freddo e dalla fame.

Toño è interpretato da Álvaro Quintana

La Promessa anticipazioni: La prova dell'intrusione di uno sconosciuto nell'hangar

Manuel e Toño riescono finalmente a ottenere la conferma definitiva: qualcuno ha violato il perimetro dell'hangar e ha spiato i loro segreti tecnologici. La sicurezza dei tre motori pronti per la spedizione è ora la priorità assoluta. Toño ha un atroce sospetto: teme che l'intruso non sia una spia industriale, ma uno dei suoi vecchi creditori. Se così fosse, il progetto di Manuel non sarebbe solo a rischio di sabotaggio, ma diventerebbe il bersaglio di una vendetta personale legata ai debiti del passato di Toño estinti dal marchesino.

Don Rómulo è interpretato dall'attore Joaquín Climent

Catalina e Adriano chiedono aiuto

In cerca di una guida morale, Catalina si confida con la fidata Simona, mentre Adriano cerca il parere dell'esperto Don Romulo. Nonostante le diverse prospettive, entrambi ricevono la medesima risposta: dovrebbero accettare il titolo. Simona e Romulo concordano sul fatto che la nobiltà rappresenti una protezione vitale per il futuro dei loro figli e un modo per stabilizzare la loro posizione a Palazzo, nonostante l'offesa subita per il nome scelto da Lisandro. Catalina e Adriano si piegheranno al senso del dovere?

L'appello disperato di Curro ad Angela

Curro, straziato dal vedere la donna che ama ridotta in condizioni pietose, decide di affrontare Angela. Vedendola stare sempre peggio, pallida e priva di forze, il giovane mette da parte l'orgoglio e il desiderio di averla vicina. Curro prova a convincerla a cedere alle pressioni materne pregandola di accettare la partenza per il collegio in Svizzera.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: I titoli nobiliari per Adriano e Catalina