La Promessa, anticipazioni 22 aprile: Jana e Manuel mantengono segreto il loro sogno d’amore

La puntata de La Promessa di martedì 22 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Manuel preme per sposarsi il primo passibile, ma Jana gli chiede di tenere segreto il loro progetto. Intanto, Pelayo è pronto a tornare alla tenuta. Martina, sebbene sia titubante, accetta di partecipare alla merenda di beneficienza. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nella scorsa puntata de La Promessa, Margarita ha capito che è il momento giusto per decidere cosa fare per il suo futuro con Ayala. Nel frattempo, Maria Antonia si prepara a lasciare la tenuta e Cruz vuole prendersi una piccola rivincita. Lope capisce chiaramente che Salvador non è più molto convinto di sposare Maria, anche se comunque la ama ancora.

Santos vuole dimostrare di essere all'altezza del suo nuovo ruolo di valletto personale di Curro e cerca di conquistare la fiducia del barone. Simona si occupa di Virtudes e vuole aiutarla, trova un rimedio ma le conseguenze potrebbero essere particolarmente pericolose. Jana e Manuel continuano a fare progetti sulla loro vista, immaginando il futuro. Però, una decisione del marchesino potrebbe cambiare tutto in maniera irreparabile.

Anticipazioni de La Promessa:

Manuel vuole sposarsi quanto prima con Jana, ma la cameriera gli chiede di tenere segreto il loro progetto perché ha paura che qualcuno possa impedire le nozze. Intanto, Pelayo si prepara a tornare alla tenuta per stare vicino a Catalina. Martina accetta di partecipare alla merenda di beneficienza della duchessa De Cerenzuelos.

Lorenzo e Cruz sono convinti che Ayala non sia davvero innamorato di Margarita, mentre Petra minaccia il conte. La cameriera lo mette alle strette e gli dice di stare molto attento, perché se lei parlerà raccontando tutta la verità, per lui sarà la fine.