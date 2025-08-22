La Promessa, anticipazioni 23 agosto: Cruz ha un piano contro Jana, la festa sarà una trappola?

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Donna Petra impone a Maria un mese senza riposo per aver aiutato padre Samuel.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Ricardo non riesce a mettere da parte il rancore verso Pia: si sente profondamente tradito, convinto che la cameriera gli abbia nascosto di proposito il piano di fingersi morta. Né le suppliche della donna né le spiegazioni di Rómulo sembrano scalfire la sua rabbia, nonostante entrambi gli ricordino che il silenzio fu necessario per proteggerla dalla furia omicida di Gregorio. Accecato dal dolore, Ricardo non riesce a perdonare.

Intanto, le nozze mancate tra Catalina e Pelayo continuano a essere al centro delle discussioni, mentre la marchesina porta un peso ancor più grande: aspetta un figlio dal mezzadro. Una gravidanza impossibile da nascondere, che potrebbe gettare i Luján in uno scandalo senza precedenti, come teme Cruz. In questo clima teso, padre Samuel prova a riportare speranza e serenità.

Jana Expósito interpretata da Ana Garcés

Anticipazioni de La Promessa: Pelayo nei guai, gli uomini della tenuta preparano la loro vendetta

Il piano di Cruz non è ancora chiaro, ma è certo che la marchesa non si è arresa all'idea che Jana sposi Manuel, nonostante abbia organizzato una festa per celebrare il fidanzamento di suo figlio a cui parteciperanno gli altri nobili. Ora Cruz insiste affinché Jana compili la lista degli invitati, ma l'ex cameriera è sempre riluttante: nonostante stia prendendo lezioni di buone maniere dalla signora Ros, teme che qualcosa possa andare storto.

Nel frattempo, Donna Petra impone a Maria un mese senza giorni di riposo. L'ex fidanzata di Salvador, in questi giorni, si era assentata dai turni per aiutare padre Samuel nell'assistenza ai poveri. Ma la governante è inflessibile: la carità cristiana della ragazza non deve interferire con i suoi doveri alla tenuta.

Nel frattempo, Catalina scende a tavola, ma la marchesina, abbandonata da Pelayo poco prima delle nozze, non riesce a distrarsi. A cena, infatti, gli uomini di famiglia complottano per vendicarsi del conte Pelayo. In un'altra parte della tenuta, José Juan pretende che Julia gli sia riconoscente per aver salvato la sua situazione e per aver organizzato un matrimonio riparatore con Curro.