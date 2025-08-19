La Promessa anticipazioni 20 agosto: Catalina abbandonata sull’altare da Pelayo

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia tenta un riavvicinamento ma Ricardo non le concede il perdono.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Cruz accetterà di riassumere Maria solo se Jana romperà definitivamente ogni legame con i membri della servitù. L'ex cameriera è costretta ad accettare il compromesso per salvare il posto della sua amica, ma la marchesa non si accontenta: pretende che nessuno venga a conoscenza dell'accordo e che Jana mantenga un atteggiamento freddo e distaccato. La giovane arriva perfino a ferire i suoi ex colleghi pur di mantenere il segreto.

Nel frattempo, l'Expósito prosegue le lezioni di buone maniere con la signora Ros, che, vedendo i progressi della sua allieva, non vuole che si rilassi e la mette continuamente in guardia contro le macchinazioni di Cruz. Curro, invece, trova il coraggio di confessare a Martina tutta la verità: è il figlio illegittimo di Alonso e Jana è sua sorella, ritrovata dopo anni di separazione.

Anticipazioni de La Promessa: Maria Fernandez si dedica ai bisognosi del rifugio con Padre Samuel

Pia tenta un nuovo avvicinamento a Ricardo, ma lui rifiuta di perdonarla, chiudendo così ogni possibilità di riavvicinamento, non riesce a perdonare che la donna si sia finta morta senza avvisarlo. Nel frattempo, Maria Fernandez, che da qualche giorno ha cambiato opinione sul parroco, decide di collaborare attivamente con Padre Samuel per aiutare i bisognosi del rifugio, dimostrando generosità e dedizione.

È finalmente arrivato il giorno delle nozze di Catalina: tutti sono pieni di aspettative e emozionati, ma la felicità si trasforma presto in delusione. Pelayo, infatti, abbandona Catalina sull'altare, lasciandole una lettera in cui spiega di non sentirsi pronto a riconoscere un figlio che non è suo e che la marchesina ha concepito con Adriano. Pelayo va via spezzando il cuore della sposa e lasciando tutti senza parole.

