La Promessa anticipazioni 22 ottobre: Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jacobo conquista tutti ma si mostra freddo con Jana. Intanto Alonso prova a ricucire i rapporti familiari con Catalina, mentre Pia viene travolta da una scoperta che la lascia senza fiato.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Le difficoltà economiche dei Luján sono ormai di dominio pubblico. Jana, preoccupata, chiede di poter controllare i libri contabili ma viene subito zittita da Cruz. Determinata a non arrendersi, l'ex cameriera sprona Manuel a usare il suo talento di aviatore per aiutare la famiglia. Tuttavia, l'idea arriva ai marchesi, che reagiscono con indignazione all'ipotesi che il loro figlio possa lavorare come un comune uomo.

Pia viene a conoscenza della stanza segreta trovata da Vera e Teresa negli appartamenti di Cruz e decide di esplorarla insieme a Teresa. All'interno, scoprono lettere appartenenti a Dolores, la madre di Jana, comprendendo che la donna era stata nascosta lì per molto tempo. Intanto Romulo è stanco delle manipolazioni di Petra verso Santos e Ricardo, mentre Padre Samuel, in crisi per Maria, fa un annuncio che sconvolge tutti.

Alonso e Catalina

La Promessa anticipazioni: Alonso offre a Catalina la casa di Madrid

Jacobo, il fidanzato di Martina, conquista subito la simpatia di tutti alla tenuta, mostrandosi interessato alla vita di Manuel e Cruz. Tuttavia, evita accuratamente Jana, la quale decide di affrontarlo per chiedergli se il suo comportamento sia legato al suo passato da ex cameriera. Jacobo la rassicura, spiegando che atteggiamenti snob non gli appartengono. Poco dopo, lascia la tenuta promettendo di tornare presto.

Nel frattempo, Alonso decide di offrire a Catalina la casa di Madrid, negandole quella di Cadice. La marchesina desiderava trasformare il palazzo ereditato da Cruz per renderlo produttivo, ma la marchesa ha rifiutato la richiesta della figliastra, nonostante l'appoggio di Manuel. Alonso, sperando di placare la tensione familiare, prova a porre fine alla disputa cedendo comunque a Catalina la residenza nella capitale.

Intanto, Pia affronta Ricardo per chiarire la questione legata ad Ana, e ciò che scopre la lascia sconvolta. La cameriera di Cruz aveva notato che l'uomo si era allontanato da lei nonostante il loro legame sembrasse stabile. Ma la causa non è la difficile situazione con il figlio Santos: Ricardo è ancora innamorato di sua moglie Ana, fuggita anni prima con suo fratello, lasciandolo solo con il bambino.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alonso parla con Catalina delle sue preoccupazioni dopo il matrimonio tra Jana e il figlio Manuel.