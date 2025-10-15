La Promessa anticipazioni 16 ottobre: Alonso e Manuel si scontrano sull’eredità, Cruz è furiosa

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: padre e figlio sono ai ferri corti, mentre Cruz non cede sul palazzo di Cadice.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ricardo prova disperatamente a riavvicinarsi a suo figlio Santos

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Alonso scopre che Don Lorenzo diffonde maldicenze su di lui e sulla sua famiglia dopo il matrimonio di Manuel con un'ex cameriera. Offeso e furioso, il marchese è deciso a cacciare il cognato dalla tenuta, ma il Capitano lo sorprende proponendogli un prestito. L'offerta potrebbe risollevare La Promessa, ma accettarla significherebbe correre un rischio che Alonso conosce fin troppo bene.

Il marchese sa che fidarsi di Don Lorenzo è pericoloso: in passato l'uomo gli ha già sottratto parte delle sue terre, e l'ombra dell'inganno aleggia ancora. Tuttavia, la proposta sembra l'unica soluzione possibile per salvare il patrimonio familiare. Intanto, Leocadia e Angela si scontrano duramente, finché la ragazza decide di scrivere una lettera segreta, che affida a María Fernández per custodirla al sicuro.

La Promessa anticipazioni: Romulo interviene per placare lo scontro tra padre e figlio

Ricardo tenta con tutte le sue forze di ricucire il rapporto con suo figlio Santos, ma l'incontro prende una piega del tutto inaspettata. La discussione tra i due si accende rapidamente fino a diventare esplosiva, tanto che Don Romulo è costretto a intervenire per sedare la lite e riportare la calma.

Ma le sue parole sortiscono l'effetto opposto: il giovane si infuria ancora di più, travolto dalla rabbia e dal rancore che prova verso il padre. Romulo è costretto nuovamente a intervenire, rimproverando Santos per il suo comportamento e invitandolo alla ragione. Tuttavia, il valletto perde il controllo di sé, lasciando Ricardo profondamente ferito e senza parole.

Manuel vuole dare il palazzo di Cadice a Catalina, ma Cruz su oppone

Nel frattempo, un altro scontro scuote la tenuta. Alonso e suo figlio si confrontano duramente sull'eredità di famiglia: Manuel vorrebbe destinare il palazzo di Cadice a sua sorella Catalina, convinto che lei sappia come farlo fruttare. Ma la decisione scatena la furia di Cruz, che si oppone con tutte le sue forze, decisa a non cedere quel bene che considera un simbolo del suo lignaggio. La tensione cresce a dismisura, alimentando nuove fratture all'interno della famiglia Luján.

