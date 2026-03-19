La Promessa anticipazioni 20 marzo, Alonso e Leocadia nel panico per un ospite inatteso

Un guasto all'auto costringe il Duca de Carvajal y Cifuentes a cercare ospitalità dai Luján, gettando Alonso e Leocadia nel panico. Curro Adriano e Catalina devono restare nascosti o la famiglia rischia la rovina.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Un imprevisto meccanico porta a Palazzo l'ospite più temuto: il Duca de Carvajal y Cifuentes. La sua sosta forzata trasforma la tenuta in una polveriera di segreti pronti a esplodere.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro e Lope danno il via alla loro missione sotto copertura presso la Gioielleria Llop: assumendo le false identità di Amadeo Velarde e Ramiro Pedralba, fingono di dover acquistare un monile prezioso per la sposa di un fantomatico Marchese. Il loro vero obiettivo, però, è infiltrarsi tra i registri contabili per risalire a chi ha pagato il sicario Basilio.

Nel frattempo, Manuel sprofonda nella disperazione. Toño è fuggito di nuovo facendo perdere le proprie tracce e portando con sé il denaro destinato ai motori. Con il sogno aeronautico distrutto e i debiti che soffocano la tenuta, il marchesino è costretto a un passo umiliante: chiedere un ingente prestito a Leocadia. La donna, implacabile, vede in questa richiesta l'occasione d'oro per ottenere il controllo totale sull'erede dei Luján. Manuel otterrà i fondi per i suoi macchinari, ma il prezzo della sottomissione economica rischia di essere la sua stessa libertà.

Manuel e Catalina con uno dei gemelli

La Promessa anticipazioni: Un guasto alla macchina rischia di svelare i segreti palazzo dei marchesi di Luján

L'arrivo del Duca de Carvajal y Cifuentes a La Promessa (forse) non è programmato: un guasto improvviso alla sua automobile lo costringe a chiedere ospitalità ai Luján. La notizia getta Don Alonso e Leocadia nel panico più totale. Il Duca non è un nobile qualunque, ma uno dei consiglieri più intimi del Re di Spagna. La sua influenza a Corte è immensa e il suo giudizio potrebbe decretare la fine o la salvezza del marchesato.

Curro deve restare nascosto per evitare lo scandalo

La prima grande preoccupazione riguarda Curro. Il giovane è tornato alla tenuta, ma lo ha fatto in veste di valletto, nonostante il Re avesse richiesto che il figlio illegittimo di Don Alonso fosse allontanato definitivamente dal Palazzo. Se il Duca dovesse riconoscerlo o anche solo sospettare della sua reale identità, lo scandalo travolgerebbe l'onore della famiglia. Alonso impartisce ordini ferrei: Curro deve restare nell'ombra e non farsi riconoscere.

Curro interpretato da Xavi Lock

Catalina: i gemelli e il matrimonio con Adriano

Ma il segreto più esplosivo riguarda Catalina. La marchesina ha sfidato ogni convenzione sposando Adriano, un semplice mezzadro, e dalla loro unione sono nati due gemelli. Questa famiglia "illegittima" per i canoni della Corona vive proprio a La Promessa. Se il Duca scoprisse che una Luján ha avuto dei figli da un uomo di umili origini e che Adriano vive stabilmente a Palazzo, la rovina economica e sociale sarebbe immediata e inevitabile.

Il monito di Alonso e Leocadia agli abitanti della tenuta

Don Alonso e Leocadia si vedono costretti a fare fronte comune. Convocano l'intera servitù e ogni membro della famiglia per una raccomandazione che suona come una minaccia: nessuno deve fare parola dell'esistenza di Adriano, dei bambini o della reale posizione di Curro, pena la fine del Marchesato dei Luján.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina, Adriano e Teresa parlano del carattere dei loro bambini e sperano nel meglio per il futuro del genere femminile.