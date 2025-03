La Promessa, anticipazioni 22 marzo: il ritorno di Curro e Manuel scuote Catalina e Cruz

Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda sabato 22 marzo. Tante le novità in arrivo, ecco tutti i dettagli.

La puntata de La Promessa di sabato 22 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Curro e Manuel tornano dalla guerra. Vera si fida di Santos e della sua volontà di cambiamento restando amici. Jana e Maria Fernandez vanno da Pia, Maria Antonia si presenta a Lorenzo come vittima degli impulsi del Marchese, Ricardo smaschera le bugie di Virtudes, Martina, in manicomio, si sottopone a cure terrificanti, mentre all'hangar arriva Manuel, sorprendendo così Catalina. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Catalina e Adriano si sono avvicinati sempre di più, trasformando così la loro relazione in qualcosa di estremamente più importante e profondo. Inoltre, Vera apre il suo cuore con Lope, confessando il proprio amore e la decisione di affrontare Santos, per dare una possibilità alla loro storia.

Nel frattempo, Virtudes prova a ingannare don Ricardo dicendogli che andrà a Lujan per parlare con Padre Fermin. Ma una conversazione intercettata dalle cuoche rivela la sua grande bugia al maggiordomo, mettendo grosse ombre sulle reali intenzioni della donna. Non solo, la situazione subisce un'ulteriore complicazione quando la famiglia de Lujan deve affrontare una visita inaspettata, aggiungendo così ulteriore tensione.

Anticipazioni de La Promessa: Curro e Manuel tornano dalla guerra, Vera accetta l'offerta di Santos

Manuel e Curro

Finalmente Curro e Manuel tornano dalla guerra, portando grande gioia e allegria in tutta la loro famiglia e tra la servitù, informati da Ricardo che ha assistito personalmente al loro arrivo. La notizia infonde uno nuovo spirito tra i conoscenti. Vera, intanto, decide di accettare l'offerta di Santos di fare ammenda, pur sottolineando che il loro rapporto sarà basato su una semplice amicizia, nulla di più.

Nel frattempo, Jana e Maria Fernandez vanno con Pia nella grotta dove si nasconderanno per un periodo di tempo, in attesa che la situazione con Gregorio si tranquillizzi. Intanto, Maria Antonia rivela a Lorenzo di essere stata vittima degli impulsi fuori controllo del Marchese, cercando supporto da lui. Ricardo nutre sospetti su Virtudes, dopo aver scoperto le sue menzogne ed è afflitto da dubbi e incertezze riguardo le vere intenzioni della giovane.