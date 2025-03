La Promessa, anticipazioni 21 marzo: tensioni per la famiglia de Lujan

La puntata de La Promessa di venerdì 21 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Catalina e Adriano si stanno avvicinando sempre di più. Nel frattempo, Virtudes prova a ingannare Don Ricardo dicendogli che andrà a Lujan. Ma grazie a una conversazione intercettata dalle cuoche, la verità verrà presto a galla. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Martina ha finalmente capito che la sua compagna di stanza Juana non è certo la persona che diceva di essere. Infatti, ha finto di volerla aiutare solo per approfittare della sua ricchezza e le due sono state protagoniste di una rissa furiosa. A La Promessa sono tutti molto preoccupati.

Intanto Don Gregorio scopre che la tomba della moglie è vuota ed è convinto che Petra abbia sempre avuto ragione. Don Romulo e Jana hanno messo a punto un piano per far sì che la cameriera non resti mai sola nella grotta. Adriano aiuta Catalina nel suo business e i due si lasciano andare al romanticismo. Nel frattempo, Vera promette a Santos di stargli accanto, specificando però di farlo solo come amica e nulla di più.

Anticipazioni de La Promessa: prosegue la relazione tra Catalina e Adriano, Virtudes tenta di ingannare Don Ricardo

Catalina e Adriano sono sempre più vicini e la loro complicità sfocia, nel corso di una cena romantica, in una relazione molto profonda. Intanto, Virtudes prova a ingannare don Ricardo dicendogli che andrà a Lujan per parlare con Padre Fermin. Ma una conversazione intercettata dalle cuoche rivela la bugia al maggiordomo, gettando grandi ombre sulle intenzioni della donna. La situazione diventa ancora più complessa quando la famiglia de Lujan si trova davanti ad una visita inaspettata.