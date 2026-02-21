La Promessa anticipazioni 22 febbraio: Adriano spiazza Catalina, vuole sposarla in segreto

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: All'hangar il sogno di Manuel vacilla: le banche chiudono i rubinetti e il progetto rischia di naufragare.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il ritorno di Eugenia, tornata lucida grazie alle cure pagate dal Conte Ayala, scuote le fondamenta del palazzo. La donna rivela una realtà atroce: è stata vittima di anni di maltrattamenti da parte di Don Lorenzo, che l'ha poi rinchiusa ingiustamente in un sanatorio. Curro, devastato dal dolore, giura di proteggere la madre e promette vendetta contro il Capitano.

Sul fronte sentimentale, la pressione sociale spinge Don Alonso a ritirare il consenso per le nozze tra Catalina e Adriano.Mentre Manuel incassa il rifiuto del prestito bancario per i suoi motori, Leocadia tenta di intervenire offrendo i fondi necessari. Tuttavia, Don Alonso blocca duramente l'iniziativa, rifiutando ogni aiuto finanziario dalla donna e lasciando il progetto dell'hangar in una situazione di stallo.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

La Promessa anticipazioni: Il tradimento di Alonso: Catalina tra l'incudine e il martello

Dopo aver inizialmente dato il suo consenso, Don Alonso compie un clamoroso passo indietro. Sotto la pressione di Leocadia, terrorizzata da un imminente scontro con la Corona e da uno scandalo che travolgerebbe i Luján, il Marchese decide di ritirare la sua benedizione pubblica.

La sua proposta per salvare capra e cavoli? Un matrimonio segreto per Catalina e Adriano, da rivelare solo in tempi migliori. La reazione della marchesina è di puro sdegno: non ha intenzione di nascondere il suo amore come se fosse una colpa. Tuttavia, a sorpresa, Adriano si mostra disposto ad accettare la clandestinità pur di legarsi ufficialmente a lei.

Manuel al bivio: il muro delle banche e l'orgoglio di Alonso

All'hangar, nonostante la dedizione di Toño, l'entusiasmo di Manuel si scontra con la dura realtà finanziaria. Gli istituti di credito hanno chiuso i rubinetti: nessuno è disposto a finanziare i suoi costosi e rischiosi prototipi di motori. Manuel è con l'acqua alla gola e il suo sogno di gloria sembra svanire. A peggiorare la situazione è l'intransigenza di Don Alonso: nonostante la crisi, il Marchese continua a rifiutare categoricamente l'aiuto economico di Leocadia, preferendo il rischio del fallimento del figlio piuttosto che accettare i capitali della donna.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Leocadia chiede a Pia di pulire tutta la casa nel dettaglio per una grande celebrazione.