Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Lino Guanciale e gli altri ospiti del 24 maggio

Nuovo appuntamento questa sera, domenica 24 maggio 2026, con Che Tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio in onda dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti più attesi Lino Guanciale, Christine Lagarde, Leonardo Pieraccioni e David Grossman, in una puntata che alternerà attualità, cultura e intrattenimento.

Christine Lagarde ospite in esclusiva TV: economia e scenari globali

Tra gli ospiti più attesi della serata c'è Christine Lagarde, protagonista di un'intervista esclusiva. Prima donna a guidare la Banca Centrale Europea, Lagarde è in carica dal 1° novembre 2019, dopo un lungo percorso internazionale: è stata direttrice del Fondo Monetario Internazionale e ministra dell'Economia in Francia. Il suo intervento sarà centrale per analizzare inflazione, tassi e prospettive economiche globali.

Gino Cecchettin e Barbara Poggio: il confronto su equità e società

Spazio anche all'attualità sociale con Gino Cecchettin, che ha dato vita alla Fondazione Giulia Cecchettin, dedicata alla memoria della figlia uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. La professoressa Barbara Poggio (sociologa italiana, professoressa ordinaria di Sociologia del lavoro presso l'Università di Trento), impegnati in un dialogo sui temi dell'equità, delle disuguaglianze e della cultura del rispetto.

Cinema, libri e cultura: da Pieraccioni a David Grossman

La puntata ospiterà anche Leonardo Pieraccioni, che celebra il trentennale de Il ciclone, e Lino Guanciale, prossimo protagonista al cinema con Innamorarsi e altre pessime idee. Grande spazio alla letteratura con David Grossman, tra gli autori più premiati e tradotti al mondo, a cui è dedicato il doppio Meridiano Mondadori nelle librerie.

Economia, informazione e attualità: gli ospiti del talk

Nel corso della serata interverranno anche:

Carlo Cottarelli

Massimo Giannini

Cecilia Sala

Nello Scavo

Michele Serra

Roberto Burioni

Un panel ricco di voci per leggere l'attualità politica, sanitaria e internazionale.

"Il Tavolo": ospiti, ironia e spettacolo nella seconda parte

Come da tradizione, la serata si chiuderà con Che tempo che fa - Il Tavolo, momento più leggero e ironico del programma. Tra i protagonisti di questa sera: Filippa Lagerbäck, Elio, organizzatore del Concertozzo di Biella e presto in tour con Elio e Le Storie Tese Tour À La Carte.

E ancora: Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, che sarà presto su tutte le piattaforme con QCPF QUADRI CUORI PICCHE FIORI, il suo nuovo singolo con Il Rosso e IAEM, Paolo Rossi, Giovanni Esposito, Diego Abatantuono, Nino Frassica, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.