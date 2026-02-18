La Promessa anticipazioni 19 febbraio: Eugenia rivela un segreto a Curro

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lorenzo non vuole Eugenia e trama nell'ombra per rispedirla al sanatorio.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'annuncio del matrimonio tra Catalina e Adriano scatena l'ira di Manuel. Il marchesino accusa duramente Don Alonso di ipocrisia: il padre ha benedetto l'unione della figlia con un mezzadro, nonostante avesse precedentemente umiliato e ostacolato Jana per le sue origini umili. La lite furibonda mette a nudo i rancori mai sopiti del marchesino verso Alonso.

Parallelamente, il misterioso regalo del Conte Ayala si rivela esplosivo: alla tenuta torna Eugenia, moglie di Lorenzo e madre adottiva di Curro. Infine, il mistero sull'infermiera Emilia viene svelato. Don Romulo confessa a Ricardo che la donna è una sua ex fidanzata. Il maggiordomo è terrorizzato, convinto che la sua presenza faccia parte di un piano oscuro orchestrato da Leocadia.

La Promessa anticipazioni: Curro torna Baronetto

L'arrivo di Eugenia, reduce da un lungo ricovero in sanatorio, sconvolge gli equilibri della tenuta. Nonostante le fragili condizioni mentali, la donna appare sorprendentemente lucida. Per non turbarla e arrecarle un inutile shock, Don Alonso ordina a Curro di smettere i panni da valletto e tornare a indossare quelli da Baronetto: Eugenia deve credere che nulla sia cambiato.

Durante un colloquio commovente, la donna confessa al figlio adottivo di stare bene grazie alle cure speciali finanziate dal Conte Ayala. Ma non è tutto: Eugenia rivela a Curro un segreto inconfessabile sul passato di Lorenzo, alimentando nel giovane un odio ancora più profondo verso il Capitano.

Antonito e Manuel

Lorenzo vuole sbarazzarsi della moglie

Don Lorenzo non ha alcuna intenzione di accogliere Eugenia a braccia aperte. Sentendosi minacciato dalla sua presenza e dal legame che la donna ha stretto con il suo nemico Ayala, il Capitano inizia a tramare nell'ombra. Il suo unico obiettivo è trovare un pretesto legale o medico per rispedire la moglie al sanatorio appena possibile, prima che lei possa parlare troppo e distruggere la sua reputazione.

Manuel al bivio: il sogno del volo rischia il naufragio

Mentre all'hangar i lavori procedono grazie all'aiuto di Toño, Manuel deve scontrarsi con la dura realtà economica. Il suo progetto per i nuovi prototipi di motori richiede investimenti enormi, ma le banche non sembrano intenzionate a concedergli il credito necessario. Nonostante l'ottimismo del marchesino, la mancanza di fondi rischia di bloccare i suoi sogni di gloria aeronautica proprio sul più bello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo fa innervosire il fidanzato di Martina parlando male di lei.