La Promessa, anticipazioni 21 aprile: Margarita e Ayala affrontano scelte che potrebbero cambiare il futuro

La puntata de La Promessa di lunedì 21 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Margarita deve decidere, una volta per tutte, che cosa fare per il suo futuro con Ayala. Lope, intanto, intuisce chiaramente che Salvador non è del tutto convinto di sposare Maria, sebbene ne sia ancora innamorato. Jana e Manuel continuano a progettare il proprio futuro. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Catalina e Pelayo provano a recuperare la loro relazione. Jana è sicura che Manuel darà loro una mano per salvare Pia e Don Romulo avvisa il marchesino che occhi indiscreti l'hanno visto insieme alla cameriera.

Il maggiordomo dice al ragazzo di dover per forza informare Don Alonso, ma il marchesino gli chiede tempo e promette di parlare con i genitori appena avrà la giusta occasione. Intanto, con l'aiuto di Manuel, Pia lascerà presto la grotta per andare a vivere nella vecchia capanna di Ramona.

Anticipazioni de La Promessa: Margarita deve decidere cosa fare, Maria Antonia si prepara a lasciare la tenuta e Cruz vuole prendersi una rivincita, Santos vuole dimostrare di essere all'altezza del suo ruolo di valletto personale di Curro

Margarita capisce che è il momento giusto per prendere una decisione per il suo futuro con Ayala, dopo quello che è successo con Martina. Maria Antonia, intanto, si prepara a lasciare la tenuta e Cruz vuole una rivincita. La marchesa saluta con un dono particolare che colpisce Don Alonso.

Lope nota che Salvador non è più convinto di sposare Maria, nonostante ne sia ancora innamorato. Il cuoco lo spinge a prendere una decisione. Santos, intanto, vuole dimostrare di essere all'altezza del suo nuovo ruolo di valletto personale di Curro.

Simona si prende cura di Virtudes e vuole aiutarla. Jana e Manuel continuano a fare progetti sul loro futuro, anche se una decisione del marchesino potrebbe avere conseguenze molto importanti.