La Promessa anticipazioni 22 agosto, Cruz è una furia: Catalina rovinerà il nome dei Luján

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia cerca la comprensione di Ricardo, ma lui la respinge.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pelayo ha infranto per sempre il sogno di Catalina: il giorno delle nozze, invece di presentarsi all'altare, le ha lasciato una lettera in cui ammette di non sentirsi pronto ad assumersi la responsabilità della paternità del bambino che lei aspetta. Vestita da sposa, la ragazza si rifugia in camera sua, dove condivide il dolore con la fidata Simona.

Quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita si è trasformato in un incubo senza fine. Cruz, pur adirata, pensa solo al proprio interesse, poiché sperava che le nozze la liberassero da Catalina, mentre Lorenzo sorride, convinto che presto Curro sposerà Julia. Intanto Jana, seguendo i consigli della signora Ros, adotta atteggiamenti freddi con Maria, che, offesa, trova conforto soltanto nell'amica Teresa.

Pia e Jane

Anticipazioni de La Promessa: la gravidanza della marchesina diventa un rischio per i marchesi

Ricardo non riesce a mettere da parte il rancore verso Pia: il maggiordomo si sente tradito e ferito, convinto che la cameriera gli abbia nascosto di proposito il piano di fingersi morta. Né le suppliche di Pia né le spiegazioni di Rómulo sembrano convincerlo: entrambi gli fanno notare che la scelta di tacere fu dettata dall'urgenza di salvare la donna dalla furia omicida di Gregorio.

Nonostante questo, Ricardo, cieco dalla rabbia e dal dolore, non riesce a perdonare. Intanto, le mancate nozze tra Catalina e Pelayo continuano a gettare un'ombra sulla famiglia ed essere al centro delle discussioni. Dopo essere stata umiliata davanti all'altare, la marchesina ha un peso ancora più grande: aspetta un figlio dal mezzadro.

Una gravidanza impossibile da celare ancora a lungo come spiega Cruz ad Alonso, timorosa che questa notizia esploderà come una bomba e travolgere il nome dei Luján in uno scandalo senza precedenti. In questo clima teso e carico di segreti, padre Samuel cerca di riportare un raggio di luce, invitando tutti a guardare il lato positivo anche in mezzo alla tempesta.

