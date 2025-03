La Promessa, anticipazioni 20 marzo: paura per Martina e per Pia

Andiamo a scoprire le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda giovedì 20 marzo su Rete 4. Martina e Pia stanno per vivere dei momenti incredibilmente terrificanti.

La puntata de La Promessa di giovedì 20 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: attimi di terrore per Martina e Jana, che rischiano grosso. la marchesina riuscirà a sfuggire dalle grinfie della sua compagna di stanza, ma le cose non andranno certo meglio e alla tenuta serpeggia grande preoccupazione per lei.

Jana e Don Romulo cercheranno un modo per proteggere Pia, mentre Catalina e Adriano si lasceranno andare a momenti di passione. Vera dirà ancora una volta a Santos di essere pronta a dimenticare ciò che è successo tra di loro. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Martina riesce a difendersi dalla brutale aggressione di Juana, la sua compagna di stanza. Però, la notizia arriva a La Promessa e preoccupa fortemente tutti quanti. Viene presa una decisione importante, ovvero che Jana trascorrerà del tempo con Maria Fernandez nella grotta, facendo finta di lavorare per un amico del Marchese.

Intanto, Catalina e Adriano si avvicinano sempre di più, lasciandosi poi trasportare dalla passione durante una cena, mentre e Vera intende concedere a Santos una possibilità di cambiare, rimanendo però solo amici.

Anticipazioni de La Promessa: Martina a rischio, Jana e Don Romulo escogitano un piano per aiutare Pia

Pia

Martina ha capito, a sue spese, che la sua compagna di stanza non è esattamente la persona che diceva di essere. Ha finto di voler aiutare la marchesina solo per un tornaconto economico. La figlia di Margarita sfuggirà dalle grinfie della giovane, ma per lei i problemi non sono certi finiti. A La Promessa arrivano voci preoccupanti sulle sue condizioni.

Don Gregorio, il maggiordomo, ha scoperto che la tomba della moglie è vuota ed è convinto che Petra abbia quindi ragione a sostenere che la consorte sia viva. Don Romulo e Jana metteranno a punto un piano, facendo sì che la cameriera non resti mai sola nella grotta.

Adriano ha promesso a Catalina di aiutarla con il suo business delle marmellate. I due si stanno avvicinando molto e, complice una cena, passeranno dei momenti romantici. La marchesina troverà il nuovo amore, dimenticando Pelayo? Intanto, Vera prometterà a Santos di stargli accanto solo come amica.