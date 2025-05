L'isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti, da Adinolfi ad Antonella Mosetti, tra politica, TV e OnlyFans

Il momento della verità è arrivato per Veronica Gentili e la sua brigata di naufraghi: stasera su Canale 5, alle 21:30 circa, prenderà il via L'isola dei famosi 2025. Un'edizione certamente tutta in salita, per le brutte performance che la rete ammiraglia sta collezionando ormai da mesi (fatta eccezione per i programmi di Maria De Filippi e per un paio di fiction, Tutto quello che ho e Le onde del passato).

Eppure, nonostante il pubblico sempre più ostile e critico verso la gestione che Mediaset sta facendo dei suoi reality, questa edizione dello show all'ombra delle palme dell'Honduras potrebbe avere le carte giuste per risollevare la curva discendente degli ascolti.

Il segreto di Veronica Gentili potrebbe infatti non essere solo il ritorno di Simona Ventura, ma anche un cast che mette insieme personaggi che definiremmo "curiosi" a dir poco.

Il cast dei naufraghi de L'isola dei famosi 2025

Venti concorrenti assai eterogenei, tra nomi famosi (e questa volta non solo per il pubblico del piccolo schermo) e nomi che, forse, lo diventeranno, almeno per queste 10 settimane in compagnia dell'Isola.

Stasera, accompagnati dall'inviato Pierpaolo Pretelli, sbarcheranno tutti in Honduras per dare il via a un'avventura che, per il momento, li vedrà divisi in due gruppi, Over 40 da una parte, Under 40 dall'altra. Sarà una lotta senza esclusione di colpi, tra le prove decise a tavolino dalla produzione, e quelle a cui verranno sottoposti dalla natura selvaggia dell'isola. In palio, come sempre, un montepremi da 100.000 euro.

Mario Adinolfi

L'isola dei famosi 2025: Mario Adinolfi è un concorrente

Nome molto noto anche per chi non legge i giornali (è un giornalista), per chi non si interessa di politica (è un ex deputato del PD), ma è attentissimo alle polemiche social e tangenti. Famose sono le posizioni conservatrici e le uscite provocatorie che spesso affida alla rete, come il ruolo sottomesso che spetta alle donne nella società, la tristemente nota teoria del "complotto sull'ideologia gender". Le sue esternazioni gli sono spesso valse accuse di omofobia e transfobia, oltre che imitazioni e satire.

Classe 1971, Mario Adinolfi ha cominciato a lavorare come giornalista, appena ventenne, su quotidiani cattolici e per la Radio Vaticana. Passato poi alla redazione del TG1, dal 1996 al 2001, è arrivato in politica, con posizioni certamente più moderate, tra le liste del centro sinistra, per poi diventare uno degli emblemi del conservatorismo nel nostro Paese, arrivando a fondare addirittura un partito dal nome già emblematico: Il popolo della famiglia.

Nella vita meno pubblica, Mario Adinolfi è papà di tre figlie, la prima, Livia, avuta dall'ex moglie Elena Banzi, le altre due, in seconde nozze, con Silvia Pardolesi. Accanito giocatore di poker, è stato il primo italiano ad arrivare al tavolo finale del World Poker Tour. Per lui questa è la prima partecipazione a un reality.

Alessia Fabiani

Classe 1976, abruzzese, dopo i concorsi di bellezza e i lavori come modella, nel 1999 ha raggiunto la notorietà come letterina di Passaparola. Tronista a Uomini e Donne, inviata per Lucignolo e On the road, Alessia Fabiani ha recitato anche il cinema in piccoli ruoli, l'ultimo dei quali, nel 2018, nel film di Paolo Sorrentino Loro. A differenza di Adinolfi, la Fabiani non è nuova ai reality show: nel 2006 è stata concorrente ne La Fattoria. Giurata di All Together Now dal 2019 al 2021, attualmente conduce, in prima serata, il programma Imprese impossibili sul canale business24TV.

Se la sua carriera televisiva non è in effetti mai decollata, Alessia Fabiani è però un nome noto alle cronache rosa per alcuni flirt, come quello con Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, nel 2001. Legata sentimentalmente a Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti e Franco Oppini) nei primi anni 2000, nel 2008 ha conosciuto l'imprenditore Francesco Cherubini, poi diventato suo compagno e padre dei suoi due figli, i gemelli Kim e Keira. Nel 2015 la storia tra di loro finisce in un'aula di tribunale: la Fabiani accusa il ristoratore romano di violenza e maltrattamenti, ma perde la causa in primo grado.

Non è questa la sola vicenda giudiziaria che l'ha interessata: nel 2007 Alessia Fabiani è stata iscritta nel registro degli indagati per l'inchiesta denominata Vallettopoli. Nonostante le accuse contro di lei siano state poi archiviate, la soubrette ha ammesso di aver fatto uso di cocaina tra il 2003 e il 2006. E sempre all'uso di stupefacenti sono legate le altre due indagini che l'hanno coinvolta: nel 2010 e poi nel 2019, quando il suo nome è emerso nel corso di intercettazioni con uno degli indagati per traffico di droga da parte del clan dei Casamonica.

Loredana Cannata

Un caso di coscienza 5 - Loredana Cannata in una scena

Siciliana, classe 1975, comincia la sua carriera di attrice a teatro, dopo essersi diplomata all'Accademia Sharoff di Roma. Il suo esordio al cinema, nel 1999, dà scandalo: Loredana Cannata è protagonista nel film erotico La donna lupo, diretto da Aurelio Grimaldi, che non lesina, naturalmente, scene di nudo e di sesso piuttosto esplicite. Ripete l'esperienza nel genere nel 2002 in Senso '45 di Tinto Brass, al fianco di Anna Galiena e Gabriel Garko.

Una delle attrici preferite di Ferzan Ozpetek, che l'ha diretta in molti suoi film, da Magnifica presenza al più recente Diamanti, e ha recitato per Paolo Sorrentino in Youth - La giovinezza. Attiva anche come interprete di fiction, nel 2002 entra nel cast de Il bello delle donne con il ruolo di Elena Parodi. Nel 2003 è l'avvocato Alice Morandi in Un caso di coscienza, e negli anni successivi prende parte a Provaci ancora prof, Le fate ignoranti, fino al più recente Libera, al fianco di Lunetta Savino.

Concorrente della seconda edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Samuel Peron, Loredana Cannata non ha mai partecipato a reality show prima d'ora.

Dino Giarrusso

Giornalista, aiuto regista (ha lavorato con Ettore Scola, Marco Risi, Ricky Tognazzi, tra gli altri), sceneggiatore televisivo e all'occasione anche attore (ha avuto una piccola parte ne Il commissario Manara e Provaci ancora prof), Dino Giarrusso è noto soprattutto per essere stato inviato de Le Iene (dal 2014 al 2018), ed Eurodeputato con il Movimento 5 Stelle.

Nel 2022, dopo il divorzio dal Movimento per differenza di vedute, è nelle liste del partito siciliano Sud chiama Nord. Dopo pochi mesi, però, finisce anche quest'avventura politica per disaccordi con Cateno De Luca. L'anno dopo ci riprova con il Partito Democratico, che respinge, però, la sua richiesta proprio in nome delle motivazioni che avevano spinto Giarrusso a lasciare il Movimento 5 Stelle. Anche per lui è la prima volta in un reality show.

Patrizia Rossetti

Sessantasei anni, toscana, conduttrice televisiva e radiofonica, se quella di concorrente nei reality show fosse una professione riconosciuta, allora Patrizia Rossetti potrebbe certamente aggiungerla al suo lungo curriculum. Dal 2005, infatti, ha preso parte alla seconda edizione de La Fattoria, a Pechino Express (che ha vinto, nel 2018) in coppia con Maria Teresa Ruta, al Grande Fratello Vip 7 nel 2022.

La sua carriera è iniziata negli anni '80, quando è salita sul palco di Sanremo, al fianco di Claudio Cecchetto, dopo la vittoria del concorso Una valletta per Sanremo. Conduttrice, su Retequattro, delle rubriche Buon pomeriggio e Casa per Casa, Patrizia Rossetti è nota per le televendite. Fino al 1998 è stata inviata di Trenta ore per la vita, e nella stagione 2015/2016 è stata anche parte del cast di Quelli che il calcio.

Sul fronte fiction, invece, ha recitato in Nonno Felice, accanto a Gino Bramieri, e al fianco di Barbara D'Urso ne La dottoressa Giò. L'isola dei famosi la metterà alla prova per colpa di un brutto vizio: Patrizia Rossetti è un'accanita fumatrice.

Antonella Mosetti

La partecipazione all'isola dei famosi è una sorta di "regalo" che si concede prima di compiere 50 anni, il prossimo 1° ottobre. Antonella Mosetti è una delle tante "promesse" televisive che quel contenitore che era Non è la Rai ha lasciato in sorte al pubblico. Dopo anni di particine e piccole apparizioni, arriva la grande occasione nel 2001 con Paperissima Sprint, con Mike Bongiorno. L'anno successivo passa in Rai come co-conduttrice del programma pomeridiano Casa Raiuno, insieme a Massimo Giletti, con cui nel 2006 presenterà anche il Festival di Castrocaro.

Sempre nel 2006, ancora in Rai, diventa la prima ballerina a Quelli che il calcio, allora condotto su Rai 2 proprio da quella Simona Ventura che ora ritroverà come opinionista. Si dice che fu proprio la conduttrice a sbatterla fuori dalla trasmissione (e a sostituirla con Federica Ridolfi) quando scoprì uno dei (tanti) tradimenti dell'ex marito, Stefano Bettarini, proprio con la Mosetti. Ridotta drasticamente da allora la sua presenza in TV, nel 2016 torna su Canale 5 nel cast del Grande Fratello Vip ma al momento la sua principale fonte d'occupazione (e di reddito, spesso sbandierato nelle interviste) è la piattaforma per adulti OnlyFans.

Sul piano sentimentale, sono molti i flirt che le sono stati attribuiti. Certamente Antonella Mosetti ha vissuto tre storie d'amore molto importanti: quella con Alex Nuccetelli, padre di sua figlia Asia, con Davide Lippi, figlio dell'ex CT della Nazionale italiana di calcio, e con Aldo Montano.

Mirko Frezza

Il più grande sogno: Mirko Frezza in un momento del film

Romano, classe 1973, Mirko Frezza è un attore ma a renderlo noto è stato soprattutto il suo triste passato. Nato e cresciuto nella periferia romana di Tor Cervara, figlio di un pregiudicato, si è confrontato fin da bambino col mondo della microcriminalità, arrivando a commettere lui stesso azioni illegali che l'hanno condotto al carcere, per più di 8 anni. Ha ammesso di essere riuscito a chiudere con il passato grazie al sostegno della moglie e grazie al mondo dello spettacolo, che gli ha permesso di cominciare una nuova vita.

Il ruolo che l'ha fatto conoscere al pubblico è proprio quello di se stesso, nel film Il più grande sogno, ma a quello ne sono seguiti altri, in Suburra, Un professore e Rocco Schiavone. Quando non recita, Mirko Frezza si occupa del recupero sociale di ex detenuti, famiglie e giovani in difficoltà.

Non è la sua prima volta in un reality show, ma si spera che questa volta l'avventura sia più lunga: nel 2018, infatti, aveva dovuto abbandonare Pechino Express in seguito a un infortunio.

Chiara Balistreri

La sua partecipazione all'isola dei famosi 2025 è certamente la più controversa: Chiara Balistreri, bolognese di 22 anni, è infatti diventata tristemente famosa sui social per aver raccontato e denunciato via social le violenze subite dall'ex fidanzato, Gabriel Costantin. Insieme fin da quando lei aveva solo 14 anni, la loro relazione si era via via trasformata in un incubo a occhi aperti per la giovane, sottoposta ad abusi fisici e psicologici, finalmente denunciati solo dopo un episodio particolarmente violento in cui Gabriel era arrivato a fratturarle il naso.

Scappato in Romania, l'ex fidanzato di Chiara Balistreri aveva continuato anche a distanza a minacciarla. Arrestato dopo due anni di latitanza, è stato sottoposto solo ai domiciliari, da cui è presto evaso. In preda al terrore, Chiara ha preso una decisione estrema: denunciare sui social in un video diventato presto virale. In seguito Gabriel Costantin è stato finalmente condotto in carcere.

Dopo aver portato la sua storia e la sua testimonianza in TV, a Le Iene e a Verissimo, Chiara Balistreri sbarca ora per la prima volta in un reality show.

Cristina Plevani

Non è un'attrice, non è una conduttrice e non si vede neppure molto in TV o sui social, ma Cristina Plevani è un'icona per gli appassionati di reality. Questo perché, nel 2000, è stata proprio lei a vincere la prima edizione italiana del Grande Fratello, in cui aveva vissuto un flirt con Pietro Taricone, arrivato poi terzo.

Ospite fissa di Buona Domenica nel 2001, e poi di altre trasmissioni sia in Rai che a Mediaset, ha lavorata in radio ed è stata anche inviata di Verissimo al Festival di Sanremo. Ha sfilato per lo stilista Lorenzo Riva, è stata tronista a Uomini e Donne, ha recitato in alcuni fotoromanzi, tra cui Grand Hotel, è stata opinionista in programmi come Pomeriggio Cinque e Live - Non è la D'urso. Nonostante tutto ciò, la sua carriera televisiva non è mai veramente decollata.

Dopo aver lavorato anche come commessa ed essere diventata istruttrice di nuoto, per Cristina Plevani L'isola dei famosi 2025 è la grande occasione di un "ritorno alle origini".

Paolo Vallesi

Fiorentino, classe 1964, di professione cantautore, Paolo Vallesi ha vissuto un momento di grande popolarità nel 1991 grazie alla vittoria di Sanremo Giovani con il brano Le persone inutili. Nel 1992 si presenta di nuovo sul palco dell'Ariston con La forza della vita, classificandosi in terza posizione. Negli anni successivi, però, non riesce a mantenere i riflettori accesi su di sé e sulla musica che continua comunque a comporre e produrre.

Non è nuovo ad esperienze televisive come concorrente: nel 2005 è proprio lui la talpa nella seconda edizione del reality omonimo, mentre nel 2019 è il vincitore della seconda edizione di Ora o mai più, su Rai 1. Un'esperienza gioiosa che lo accompagna, però, in una fase difficile della sua vita: poco prima dell'inizio del programma, infatti, gli era stato diagnosticato un tumore all'intestino, per fortuna sconfitto.

Carly Tommasini

Forse in molti la conosceranno più per il suo profilo su OnlyFans (ora disattivato), ma Carly Tommasini è soprattutto un'attivista nel campo dei diritti delle persone transgender. Make-up artist di professione, è diventata piuttosto popolare sui social grazie ai contenuti che ha via via condiviso sul suo percorso di transizione, arrivando a essere un punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+.

Promotrice e ospite di eventi e progetti educativi volti a promuovere valori come inclusività e consapevolezza di sé, Carly ha al suo attivo anche la partecipazione a diversi programmi TV in cui ha affrontato temi legati alla propria identità e alle difficoltà, per una persona trans, di svolgere normali attività quotidiane in un contesto sociale e culturale spesso ostile.

Lorenzo Tano

Nato a Roma ma cresciuto in Ungheria, laureato in Economia e Commercio, Lorenzo Tano è essenzialmente conosciuto per essere il figlio maggiore dei due ex attori pornografici Rocco Siffredi e Rosza Tassi. Lui stesso non ha tagliato i ponti con la "tradizione di famiglia", decidendo di lavorare nella casa di produzione paterna, anche se dietro le quinte. Il suo esordio alla regia di un film a luci rosse è datato 2020.

Dopo aver preso parte, nei panni di se stesso, al reality show Casa Siffredi, nel 2023 è entrato nel cast di Ballando con le stelle 18, dove non soltanto ha conquistato il terzo posto ma ha anche trovato l'amore, la ballerina professionista Lucrezia Lando, sua attuale compagna.

La sua partecipazione all'isola dei famosi 2025 arriva, certo, in un momento molto delicato per la sua famiglia: proprio in queste settimane suo padre è stato accusate di violenza sessuale da alcune giovani donne, un caso seguito e portato avanti, con testimonianze e interviste, da Le Iene, l'altro programma condotto da quella stessa Veronica Gentili alla guida del reality di cui lui, da stasera, è concorrente.

Eivissa Ibiza Altea

Nata ad Atlanta nel 1999, è forse la naufraga meno conosciuta dell'edizione. Eivissa Ibiza Altea, modella italoamericana, vive attualmente a Milano per lavoro ed è già mamma, del piccolo Angel Gabriel, 5 anni, avuto dall'ex compagno Davide Pilotto, deceduto tragicamente in un incidente quando il bambino aveva solo 6 mesi.

La sua partecipazione all'isola dei famosi ha fatto scalpore in quanto Ibiza Altea, nello stesso periodo, avrebbe dovuto debuttare anche nel primo reality di Netflix, Too Hot Too Handle Italia. La piattaforma streaming ha dovuto per questa ragione (o almeno così pare) posticipare la distribuzione del suo show.

Spadino

Romano, 25 anni, fa parte sicuramente della quota meno conosciuta dei naufraghi: all'anagrafe Samuele Bragelli, ma conosciuto ormai da tutti come Spadino, nella vita reale lavora come cuoco, sullo schermo è invece uno dei concorrenti più noti di Italia Shore, il reality di Paramount+.

Confermato anche nella seconda stagione, Spadino si è certamente accalappiato anche la simpatia della comunità LGBTQIA+ quando ha difeso, nel reality, Nikita, la ragazza transgender che era stata duramente attaccata sui social alla rivelazione del cambio di genere.

Leonardo Brum

Uno dei problemi del cast di questa isola dei famosi 2025 era la mancanza di "belli" dalla parte degli uomini, poi è arrivato Leonardo Brum. Brasiliano, nato a Rio de Janeiro, è un giovane modello. Oltre al fisico prestante e a un bel faccino, Leonardo sembrerebbe avere due caratteristiche che saranno fondamentali in Honduras, per lui e per tutto il gruppo di naufraghi: pesca e apre cocchi con facilità.

Teresanna Pugliese

Impossibile non conoscerla se siete tra coloro che non perdono una puntata del dating più famoso d'Italia: Uomini e Donne. Da quando questa napoletana di 38 anni ha fatto il suo ingresso nello show di Maria De Filippi, ne è stata assoluta protagonista. Teresanna Pugliese ha cominciato nel 2009 come corteggiatrice di Stefano Nardi. Arrivata fino in fondo, ha finito per essere la sua scelta, salvo poi rispondere con un sonoro "no" alla richiesta di lui di uscire insieme dal programma.

Tornata come tronista, ha deciso di uscire in coppia con Antonio Passarelli, salvo poi pentirsi di non aver scelto Francesco Monte. Ancora una volta corteggiatrice, è riuscita ancora una volta a essere la scelta finale, questa volte di Monte. Nonostante la relazione con lui sia anche andata avanti per qualche mese, il grande amore è però l'imprenditore Giovanni Gentile, padre dei suoi due figli, sposato poi nel 2018.

Angelo Famao

Che la musica neomelodica non vada forte solo tra le strade di Napoli è ormai una realtà che hanno capito anche a X Factor. All'isola dei famosi ce lo ricorda Angelo Famao, cantante neomelodico, appunto, nato a Gela, in provincia di Caltanissetta. Il primo che prova a lanciarlo nel mondo dello spettacolo a livello nazionale è Fabrizio Corona, che resta impressionato dalle 20 milioni di visualizzazioni del suo brano allora più famoso, Tu si a fine do'munno.

Nel 2025 ha tentato anche l'ingresso a Sanremo, ma Carlo Conti ha detto no. Il brano scartato dal conduttore Rai, però, Zoe, "un esperimento sociale" contro la violenza sulle donne, ha comunque avuto un discreto seguito, ed è valso ad Angelo Famao la collaborazione con l'associazione Save the Woman.

Omar Fantini

Nato a Bergamo nel 1973, è un attore, cabarettista e comico. Diventato popolare sulle reti Mediaset con Colorado, negli anni 2000 Omar Fantini è uno dei volti più noti di MTV. Dopo una breve parentesi in Rai, nel cast del programma comico Sformat, ha lavorato soprattutto su Comedy Central, e poi su TV8 nel programma 100% Italia.

Speaker radiofonico, prima per Radio 105, ora per Discoradio, Fantini è famoso anche per essere un tifoso sfegatato dell'Atalanta, passione che l'ha portato a essere più volte tra gli ospiti di Quelli che il calcio. Nella vita privata è padre di due figli, avuti dall'ex moglie Francesca.

Camila Giorgi

Italiana di nascita ma argentina d'origine, Camila Giorgi è un'ex tennista. Nonostante nel 2021 abbia vinto il WTA (Women's Tennis Association, organizzazione femminile di tennis) 1000 di Montréal, solo pochi anni dopo, nel 2024, si è improvvisamente ritirata dall'attività agonistica.

La fine della sua carriera da tennista ha coinciso con un piccolo giallo: dopo l'annuncio, infatti, Camila Giorgi si è resa irreperibile per diverso tempo. Rintracciata, è finita in una bufera mediatica per problemi fiscali, che le sono costati il pignoramento di quasi 500.000 euro presso la Federtennis. Finita in un altro piccolo scandalo anche per indagini su false vaccinazioni anti-Covid, la Giorgi vive ora in Argentina, dove, insieme alla madre, si dedica alla moda.