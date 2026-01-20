La Promessa anticipazioni 21 gennaio: Chi vuole uccidere Curro? Manuel e Don Romulo cercano risposte

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La caduta di Curro da cavallo scatena sospetti alla tenuta. Don Romulo e Manuel sono a caccia di spiegazioni, mentre il giovane si confida solo con Pia.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata:

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Un tranquillo pomeriggio all'aperto si trasforma in tragedia quando, dopo l'incidente di Jacobo, il capitano Don Lorenzo costringe Curro a una nuova corsa. Il giovane cade violentemente da cavallo, ma scopre presto che non è stato un caso: la sella è stata manomessa e il sottopancia tagliato. Per Curro è la conferma di un tentato omicidio volto a fermare le sue indagini sulla morte di Jana: l'assassino è ancora libero e pericoloso.

Parallelamente, all'interno del palazzo, il castello di bugie crolla. L'astuto Don Romulo scopre che Vera, Lope e Padre Samuel nascondono Antonio, il figlio di Simona, proprio nella stanza del parroco. Messi alle strette, i tre confessano di aver trovato il ragazzo in condizioni pietose e di aver agito per proteggere Simona da un nuovo dolore. Vera e Lope chiedono al maggiordomo di mantenere il segreto ancora per qualche giorno, convinti che la verità immediata sarebbe devastante.

Pia e Curro

La Promessa anticipazioni: Curro rivela solo a Pia i motivi della sua caduta da cavallo

La caduta di Curro da cavallo ha destato non pochi sospetti: tutti alla tenuta sanno che il giovane è un cavaliere esperto e vederlo disarcionato come un principiante ha sollevato molti interrogativi. Nonostante la gravità del sabotaggio, Curro decide di mantenere il massimo riserbo, confidando solo a Pia che la sua sella è stata deliberatamente manomessa.

La tensione cresce quando Don Romulo, intuendo che qualcosa non quadra, interroga Pia; tuttavia, la donna sceglie di proteggere il segreto di Curro, rifiutandosi di fornire spiegazioni al maggiordomo. Pia, preoccupata per l'incolumità del ragazzo, lo supplica di rientrare alla tenuta in automobile per evitare altri pericoli, ma Curro, testardo e deciso a non mostrarsi vulnerabile, rifiuta categoricamente. Persino di fronte all'insistenza di Manuel, che cerca disperatamente di capire cosa sia realmente accaduto al fratellastro, Curro preferisce alzare un muro di silenzio, deciso a scoprire da solo chi sta tentando di eliminarlo.

Il miracolo di Padre Samuel: Maria è salva

Tra tante ombre, una buona notizia scuote finalmente la servitù. Dopo giorni di angoscia e mobilitazione generale per evitare il licenziamento di Maria, la strategia orchestrata dai domestici si rivela vincente. L'ultima carta giocata è stata l'intervento di Padre Samuel: il parroco di Luján ha usato tutto il suo peso morale per intercedere presso Petra.

Maria, Padre Samuel e Petra

La spietata governante, nonostante il desiderio di compiacere Leocadia e liberarsi della Fernandez, non ha potuto ignorare l'autorità della Chiesa. Messa con le spalle al muro dalle parole del sacerdote, Petra è stata costretta a fare un passo indietro, ritirando ufficialmente il licenziamento. Maria può finalmente restare a La Promessa, anche se sa bene che dovrà guardarsi le spalle più di prima.