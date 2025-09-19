La Promessa anticipazioni 20 settembre: Jana e Manuel coronano il loro sogno d’amore

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: le nozze tra Jana e Manuel segnano un trionfo dell'amore, mentre Maria è sconvolta per la sorte di padre Samuel.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana e Manuel festeggiano le nozze con la servitù.

Il giorno delle nozze si avvicina e Jana è tormentata dall'ansia. Il rapporto con Cruz peggiora e la marchesa continua a trattarla con disprezzo, chiamandola "serva". La giovane si chiede se il matrimonio con Manuel sarà davvero l'occasione per dare una svolta alla sua vita o se, al contrario, segnerà l'inizio di nuove sofferenze. Nel frattempo, Leocadia continua a muoversi nell'ombra portando avanti un piano misterioso mirato a colpire Cruz

Jana inizia a fidarsi di Leocadia, che si mostra come una preziosa alleata contro la marchesa, ma le resta il dubbio che dietro la sua disponibilità si nasconda una trappola. Nel frattempo, Marcelo, Lope, Vera e Teresa trovano una mappa della tenuta e scoprono un passaggio segreto. Per aprirlo serve una chiave, e così il gruppo inizia a cercarla tra le stanze del palazzo.

La Promessa anticipazioni: Maria teme per la vita di padre Samuel

Il grande giorno è finalmente arrivato: Jana e Manuel, dopo aver affrontato mille ostacoli e la dura opposizione di Cruz, riescono a coronare il loro sogno d'amore. I pregiudizi della marchesa, seppur mai del tutto svaniti, cedono di fronte alla forza dei sentimenti, costringendola a un momentaneo passo indietro. Così, tra emozione e sollievo, i due sposi possono celebrare le nozze circondati dall'affetto sincero dei loro amici.

Resta però l'amaro in bocca per l'assenza di Simona, Candela e Teresa, escluse dalla cerimonia per la rigida opposizione di Cruz. Per colmare quel vuoto e rendere tutti partecipi della loro felicità, Jana e Manuel scelgono di proseguire i festeggiamenti insieme alla servitù, condividendo con loro la gioia delle nozze. Nel frattempo, la spedizione di Marcelo, Lope, Vera e Teresa si conclude con esito positivo, portando nuova speranza e sollievo alla tenuta.

Grazie a una mappa, i quattro sono riusciti a individuare il passaggio segreto della tenuta e il modo per raggiungerlo. Nel frattempo, padre Samuel è in ospedale e Maria teme per la sua vita, sconvolta dal pensiero di poter perdere l'uomo di cui si è innamorata, tanto da arrivare a baciarlo. Fortunatamente, grazie a una telefonata di Jana in ospedale, Maria Fernández scopre che il sacerdote ha riportato soltanto la frattura di una gamba e che la sua vita non è in pericolo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: le nozze di Jana e Manuel sono sempre più vicine e i due ripensano al loro passato.