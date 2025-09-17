La Promessa anticipazioni 18 settembre: Jana conquista una piccola vittoria contro Cruz prima del matrimonio

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la marchesa impone regole rigide, ma Jana ottiene una vittoria parziale permettendo a Maria di partecipare alle nozze.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Nonostante Cruz si sia detta contraria fin dal primo momento, Jana vuole che tutta la servitù partecipi al suo matrimonio. Questa volta Manuel la sostiene pubblicamente, schierandosi anche contro la madre. Il marchesino teme che Jana possa fuggire di nuovo come ha fatto dopo l'ultimo litigio con Cruz.

Anche Alonso è contrario alle nozze ma negli ultimi giorni sembra essersi arreso al fatto che il suo erede sposi una ex cameriera. Il marchese teme che opponendosi al matrimonio, Manuel possa mettere in pratica una minaccia formulata tempo fa: rinunciare al titolo pur di sposare Jana. Per ora Alfonso ha deciso di fare buon viso a cattivo gioco.

Leocadia e Catalina

La Promessa anticipazioni: Leocadia vuole allearsi con le nemiche di Cruz

Alla tenuta, la tensione tra Jana e la marchesa resta alta: la nobildonna è inflessibile e stabilisce che nessun servo dovrà sedere tra i banchi della Chiesa durante il matrimonio di Manuel e dell'ex cameriera. Per Cruz è già un'umiliazione avere una nuora di rango sociale così basso, ma l'idea che i nobili invitati possano trovarsi fianco a fianco con la servitù le sembra un oltraggio insopportabile.

Nonostante i suoi sforzi, Jana ottiene solo una vittoria parziale: Maria potrà partecipare alla celebrazione, mentre Simona e Candela dovranno restare alla tenuta, lontane dalla Chiesa. Lo stesso destino toccherà a Teresa, che non potrà assistere al coronamento del sogno d'amore della sua cara amica. Nel frattempo, Leocadia continua a tessere la sua rete contro Cruz. Dopo essersi guadagnata la fiducia di Catalina, confidandole di essere stata anch'essa incinta da nubile, cerca di avvicinarsi anche a Jana.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz vuole impedire le nozze.