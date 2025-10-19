La Promessa anticipazioni 20 ottobre: Lorenzo bacia Leocadia e scatena la sua furia

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana vuole salvare le finanze della tenuta sfruttando la bravura di Manuel come aviatore.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'attrazione di María Fernández verso Padre Samuel cresce giorno dopo giorno. Dopo il bacio condiviso, Samuel sceglie di prendere le distanze, non per mancanza di sentimento, ma per rispettare i voti sacerdotali. Confessa di essere entrato in seminario non per vocazione, ma per sfuggire alla povertà e alla fame. Questa lotta interiore tra desiderio e dovere mette a dura prova la giovane cameriera, che resta attratta dal sacerdote.

Cruz cerca di scoprire chi l'ha tradita dopo la diffusione delle foto del matrimonio di Manuel e Jana. Ricattata dal fotografo, la donna comprende che per scoprire il colpevole dovrà pagare un caro prezzo. Nel frattempo, Angela si stabilisce nella tenuta e il suo rapporto con Curro cresce, mentre Martina arriva con Jacobo, creando gelosie e segreti che mettono a rischio l'equilibrio dei nuovi legami familiari.

Il bacio tra Pia e Ricardo

La Promessa anticipazioni: Pia e Ricardo sempre più lontani

Lorenzo, in un momento di impulso, bacia Leocadia, suscitando la furia della donna. Offesa e indignata, Leocadia minaccia il Capitano, intimandogli di non ripetere mai più un gesto simile, promettendo conseguenze pubbliche davanti a tutti gli abitanti della tenuta, compresi i domestici. Il clima tra i due diventa teso e carico di tensione, con Leocadia decisa a difendere il suo onore e a punire chi trasgredisce le regole del rispetto reciproco.

Negli ultimi giorni, la tenuta è stata teatro di un duro confronto tra Don Ricardo e suo figlio Santos. Il giovane scopre con sgomento che suo padre gli aveva mentito riguardo alla madre, creduta morta ma in realtà viva. Questo inganno mina la fiducia tra padre e figlio, il clima teso si ripercuote anche sul rapporto tra il valletto e Pia, Ricardo si allontana progressivamente dalla donna, ormai rassegnata e pronta a rompere il legame con l'uomo.

La situazione economica dei Luján peggiora giorno dopo giorno, e i primi a soffrirne sono i domestici della cucina, costretti a fare i conti con budget sempre più ridotti. Jana tenta di intervenire controllando i libri contabili, ma viene sonoramente bocciata da Cruz, che la deride e insulta. Nonostante tutto, Jana non si arrende: sogna di sfruttare il talento aeronautico di Manuel, ma anche questa iniziativa viene respinta dai marchesi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo parla di scandali in città e alla Promessa.