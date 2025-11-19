La Promessa anticipazioni 20 novembre: Angela mette (di nuovo) in guardia Martina e Curro

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Agnese scopre gli intrighi di Cruz e avverte Martina e Curro, cercando di proteggerli da una trappola che potrebbe cambiare le sorti della tenuta.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela origlia una telefonata e scopre il complotto di Cruz contro Curro.

Samuel confessa a Maria di essere il figlio del duca di Windsorheim, ma lei fatica a credergli, influenzata dal racconto del parroco sulla sua scelta di vita. Nel frattempo, Manuel affronta Cruz per chiarire se davvero non desideri il bambino in arrivo. Tra la servitù, Petra e Candela criticano Pia per la sua relazione con Ricardo, soprattutto adesso che sua moglie Ana è tornata nella vita del maggiordomo.

Petra nel frattempo è preoccupata dal comportamento della stessa Ana che sta cercando di allontanare Santos da lei. La crisi economica dei marchesi riduce le derrate in cucina, complicando i pasti per i servitori. La cattura di due conigli da parte di Marcelo permette a Lope di preparare finalmente un pranzo sostanzioso, portando sollievo e gioia a tutti.

La Promessa anticipazioni, Martina e Curro sono avvisati: Cruz sta preparando una trappola contro di loro

Angela non si lascia sfuggire nulla di ciò che accade alla tenuta ed è sempre pronta a mettere in guardia Martina e Curro quando percepisce che qualcosa non va per il verso giusto. Nei giorni scorsi ha parlato con Martina per avvisarla: l'arrivo improvviso di Jacobo e l'atteggiamento estremamente affettuoso di Cruz nei confronti del giovane nascondono sicuramente un secondo fine, e Martina potrebbe cadere in una nuova trappola orchestrata dalla marchesa.

Martina le ha risposto che, come le aveva riferito Curro, Jacobo gestirà il patrimonio della moglie una volta sposato, e che Cruz e Alonso vogliono ingraziarselo affinché lui venda le quote de La Promessa di Martina. Ma Angela non si ferma: nei giorni scorsi ha messo in guardia anche Curro.

Secondo lei, Lorenzo e Cruz stanno organizzando un matrimonio alle sue spalle e vogliono farlo sposare con una ricca ereditiera per risanare le casse della tenuta. Curro inizialmente non ha creduto al racconto di Angela, ma adesso ha le prove dei loro piani: Angela ha origliato una telefonata in cui Cruz parla con Lorenzo proprio del matrimonio combinato tra Curro e l'ereditiera.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Teresa e Vera parlano su tutto quello che sta succedendo alla Promessa.