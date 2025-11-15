La Promessa anticipazioni 16 novembre: Curro resta scioccato dalla confessione di Ángela

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro scopre da Ángela che Cruz e Lorenzo stanno organizzando alle sue spalle un matrimonio combinato per salvare La Promessa

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Santos spera in una riconciliazione familiare, mentre Ana torna a lavorare a Luján

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro conduce Ramona alla tenuta, certo che possa aiutarli a scoprire la verità su Dolores, madre sua e di Jana. Al suo arrivo, Jana la accoglie con grande emozione e le mostra gli oggetti trovati nella camera segreta. Ramona conferma che appartenevano a Dolores, mentre Jana rivela a Curro di aver notato macchie di sangue sul tappeto, un dettaglio che potrebbe cambiare tutto.

Intanto Cruz scopre dell'arrivo di Ramona e va su tutte le furie, decisa a cacciarla, ma Petra la frena per evitare scandali. Nel frattempo Padre Samuel convince María che non è posseduta. Nei giorni precedenti, Angela ha letto di nascosto un telegramma per Cruz: Lorenzo è partito con l'obiettivo di combinare un matrimonio per Curro con un'ereditiera, per i suoi interessi personali.

María Fernández interpretata da Sara Molina

La Promessa anticipazioni: la fame inizia a farsi sentire tra i domestici e María cerca di non far crollare il morale

La situazione alla tenuta si fa sempre più critica: la crisi economica che attanaglia il palazzo dei marchesi de Luján peggiora di giorno in giorno. Per il momento non ci sono soluzioni concrete. Il marchese vorrebbe vendere il 50% delle terre, mentre Catalina spinge per ampliare le coltivazioni e aumentare la produzione. Lo stallo tra le due visioni rende tutto ancora più difficile, e la fame inizia a farsi sentire soprattutto tra la servitù.

In questo clima di tensione, María fa del suo meglio per incoraggiare tutti, invitandoli a non lasciarsi travolgere dalla paura e a mantenere la speranza. Nel frattempo, Santos non smette di desiderare una riconciliazione tra i suoi genitori. Una piccola luce arriva da Ana, che ha trovato lavoro in una panetteria di Luján: per il ragazzo questo è il segnale che qualcosa nella sua famiglia potrebbe finalmente ricominciare a funzionare.

Intanto Ángela informa Curro - appena tornato alla tenuta con Ramona - di un complotto che lo riguarda da vicino: Cruz e Lorenzo stanno tramando per farlo sposare con una ricca ereditiera, così da risolvere almeno in parte i problemi economici de La Promessa. Il giovane rimane sconvolto dal racconto della figlia di Leocadia, incapace di credere che stiano giocando col suo futuro in modo così spietato.