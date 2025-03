La Promessa, anticipazioni 19 marzo 2025: si accende la passione tra Catalina e Adriano

La puntata de La Promessa di mercoledì 19 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Martina riesce a difendersi dalla brutale aggressione subita da Juana. Ma non è tutto, ci saranno importanti novità che riguardano Jana. Inoltre, Vera darà una possibilità a Santos, ma rimanendo solo amici. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Romulo mette in guardia Santos. Se andrà avanti a creare grossi problemi, sarà costretto a mandarlo via. Intanto, Ricardo propone a Santos di cancellare il passato per evitare altre tensioni tra di loro. Nel frattempo, Alonso cerca delle informazioni utili sul bombardamento nei boschi francesi, avvenuto nella zona in cui si trovano Curro e Manuel.

Adriano, invece, è desideroso di aiutare Catalina a riprendere la gestione della produzione di marmellate. Nel frattempo, Gregorio comunica a Petra la sua scoperta: ovvero, nella tomba di Pia non c'è alcun corpo e, quindi, secondo lui la donna è ancora viva e si nasconde non troppo lontano. Assistendo allo scambio, Maria corre immediatamente a riferire tutto a Jana e Vera dichiara a Lope di essere innamorata di lui e di essere pronta ad affrontare Santos. Un bacio suggella la decisione finale nata dal suo cuore.

Anticipazioni de La Promessa: Martina si difende dall'aggressione della compagna di stanza

Martina e Juana

Martina si difende dalla brutale aggressione di Juana, la sua compagna di stanza, ma la notizia di quanto accaduto arriva a La Promessa, mettendo agitazioni tra tutti. Intanto, Don Romulo avvisa Alonso del ritorno di Gregorio e i due prendono una decisione importante per permettere a Jana di portare provviste a Pia senza destare alcun tipo di sospetto. Viene infatti deciso che Jana trascorrerà del tempo con Maria Fernandez all'interno della grotta, facendo finta di lavorare per un amico del Marchese.

Intanto, Catalina e Adriano si avvicinano sempre di più, fino a lasciarsi andare ad una sfrenata passione. Vera prende una decisione importante: darà a Santos la possibilità di cambiare, ma solo per un rapporto di amicizia e nulla di più, escludendo quindi che la loro relazione possa trasformarsi in qualcosa di bello e di passione.