La Promessa anticipazioni 2 settembre: Curro e Angela si separano, la scelta di Enora

Le anticipazioni de La Promessa del 2 settembre annunciano una puntata all'insegna delle emozioni e di importanti svolte per alcuni dei protagonisti della soap. La puntata andrà in onda domani alle 19:40 su Rete 4 e vedrà soprattutto Curro e Angela costretti a fare i conti con una separazione dolorosa.

Il viaggio concesso ai due giovani innamorati è ormai arrivato alla sua conclusione. Dopo gli scontri e le incomprensioni iniziali, Curro e Angela sono riusciti a ritrovare la loro armonia, ma il tempo trascorso insieme non può durare per sempre. Per loro arriva quindi il momento di salutarsi e affrontare una realtà che sembra ormai inevitabile.

Curro e Angela si separano dopo il loro ultimo viaggio insieme

Il momento dell'addio tra Curro e Angela sarà particolarmente commovente. I due sono consapevoli che non potranno continuare a stare insieme come hanno fatto durante il viaggio e devono quindi prepararsi a separarsi.

Angela e Leocadia

Per Angela, il ritorno a Palazzo Luján rappresenta anche un doloroso passo verso il destino che è stata costretta ad accettare. La figlia di Leocadia sa infatti di dover portare avanti il piano che potrebbe permetterle di sottrarsi definitivamente alle mire del Capitano Lorenzo de la Mata.

La giovane è quindi pronta ad affrontare le nozze con Beltrán, nonostante il matrimonio rappresenti una scelta dettata soprattutto dalle circostanze. Sposare Beltrán sembra infatti essere l'unica strada rimasta ad Angela per riuscire a liberarsi dal controllo e dalle pressioni di Lorenzo.

Il ritorno a Palazzo Luján segna così la fine di un momento di libertà vissuto insieme a Curro. I due devono dirsi addio proprio quando sembravano aver ritrovato un equilibrio nel loro rapporto, rendendo ancora più dolorosa la separazione.

Enora Mendez è interpretata da Sara Font

Enora prende una decisione importante sul suo futuro

Le novità non riguardano soltanto Curro e Angela. Anche Enora è chiamata a compiere una scelta destinata ad avere conseguenze sul suo futuro alla tenuta.

Dopo aver confessato la verità sul furto dei disegni del motore, Enora ha dovuto chiarire la propria posizione con Manuel e Toño. La confessione le permette di affrontare finalmente una situazione diventata sempre più difficile da gestire.

Ora, però, per lei arriva il momento di guardare avanti. Enora prende un'importante decisione sul proprio futuro professionale e personale, determinata a riscattare gli errori commessi e a stabilire quale sarà il suo ruolo all'interno della tenuta.