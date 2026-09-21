La Promessa anticipazioni 22 settembre: Curro convince Manuel, Don Alonso sfida Don Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano la nuova alleanza tra Curro e Manuel contro Don Lorenzo, mentre Don Alonso interviene per aiutare Angela e Adriano cerca la verità su Catalina.

Le anticipazioni de La Promessa del 22 settembre, in onda alle 19:40 su Rete 4, annunciano che due vicende procedono parallelamente: da una parte Curro, Manuel e Don Alonso si coalizzano per fermare Don Lorenzo e proteggere Angela; dall'altra Adriano cerca di fare luce sulla scomparsa di Catalina mentre Leocadia continua a muoversi nell'ombra.

La Promessa anticipazioni: Don Alonso sfida Don Lorenzo per proteggere Angela

La situazione al palazzo dei Luján diventa sempre più tesa. Dopo aver cercato di trovare una soluzione per proteggere Angela, Curro può finalmente contare sull'appoggio di Manuel. Il giovane confida all'amata di essere riuscito a portare il fratello dalla sua parte e di avere così un alleato importante per contrastare le intenzioni del Capitano.

La vera svolta arriva però con l'intervento di Don Alonso. Il Marchese decide di scendere direttamente in campo al fianco dei ragazzi e di opporsi al progetto di Don Lorenzo, determinato a impedire che il matrimonio di Angela venga imposto contro la sua volontà.

Don Alonso e Manuel

L'intervento di Don Alonso rafforza ulteriormente la posizione di Curro e Manuel, che ora possono contare sul sostegno del patriarca dei Luján. Per Angela si apre così una nuova possibilità: la ragazza comprende di non essere più sola nella battaglia contro il Capitano e contro le nozze che rischiano di cambiare per sempre la sua vita.

La sfida tra le due parti è quindi destinata a diventare ancora più aspra. Da una parte ci sono Curro, Manuel e Don Alonso, pronti a fare tutto il possibile per fermare il piano di Don Lorenzo; dall'altra il Capitano, che non sembra intenzionato a rinunciare facilmente al controllo della situazione.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

Adriano cerca Catalina ma Leocadia nasconde la verità

Le nuove anticipazioni de La Promessa non riguardano però soltanto la guerra contro Don Lorenzo. Al piano nobile continua infatti l'angoscia per la sorte di Catalina, la cui scomparsa alimenta dubbi e sospetti.

Adriano vuole capire cosa sia realmente accaduto alla donna e decide di affrontare Leocadia. Il giovane pretende di parlare personalmente con l'investigatore privato che, secondo quanto raccontato dalla donna, sarebbe stato incaricato di trovare Catalina.

Leocadia sembra inizialmente accettare la richiesta di Adriano, ma dietro la sua versione dei fatti si nasconde una nuova menzogna. L'uomo che sostiene di aver ingaggiato per cercare Catalina non è infatti un vero investigatore. La ricerca di Catalina si rivela così una vera e propria messinscena. Il presunto detective è utilizzato da Leocadia per guadagnare tempo e continuare a preparare la sua prossima mossa senza essere scoperta.