La Promessa anticipazioni 31 agosto: Curro e Angela litigano, Petra confessa tutto a Samuel

Curro e Angela affrontano un duro confronto durante il loro ultimo viaggio insieme, mentre Petra, messa alle strette dall'ultimatum di Cristóbal, confessa a Samuel la paura di perdere il lavoro

Nella puntata de La Promessa in onda il 31 agosto alle 19:40 su Rete 4, le emozioni saranno ancora una volta al centro della scena. Dopo lunghe esitazioni, Beltrán ha infatti deciso di accettare ufficialmente la proposta di matrimonio di Angela, offrendole così la copertura di cui ha bisogno per riuscire a sfuggire al Capitano Lorenzo. La decisione, però, non arriva senza condizioni. Prima di pronunciare il fatidico sì, Angela pretende di poter trascorrere del tempo da sola con Curro, consapevole che quella potrebbe essere la loro ultima occasione per stare insieme.

La Promessa anticipazioni Curro e Angela litigano durante il loro viaggio d'addio

Ottenuto il permesso, Curro e Angela partono per quello che dovrebbe essere il loro viaggio d'addio. L'atmosfera tra i due, però, è tutt'altro che serena. Lungo il fiume, la sofferenza per il futuro che li attende finisce per esplodere e i due giovani arrivano a litigare furiosamente.

Curro e Angela si rinfacciano il dolore provocato dalla situazione e l'impossibilità di poter vivere liberamente il loro amore. La rabbia prende il sopravvento proprio mentre entrambi sono costretti a fare i conti con la consapevolezza che il loro rapporto potrebbe essere arrivato al capolinea.

Curro e Angela

Dopo lo scontro, tuttavia, qualcosa cambia. La tensione lascia spazio alla consapevolezza che quei momenti insieme sono probabilmente gli ultimi che potranno vivere come coppia. Curro e Angela si riconciliano e si lasciano andare a un momento intenso e passionale prima di fare ritorno a Palazzo Luján.

Petra crolla e confessa a Padre Samuel la minaccia di Cristóbal

Anche nei piani della servitù non mancano le tensioni. Petra si trova in una situazione sempre più difficile dopo aver ricevuto da Cristóbal un ultimatum di appena cinque giorni.

Petra è interpretata da Marga Martínez

La donna, solitamente fredda e inavvicinabile, finisce per cedere alla pressione. Di fronte a Padre Samuel, Petra mostra tutta la propria fragilità e gli confessa di rischiare il licenziamento. Petra cerca nel religioso un punto di riferimento e qualcuno disposto ad ascoltarla mentre il suo futuro a Palazzo Luján appare sempre più incerto.

María riflette sulla gravidanza e prende in considerazione una scelta dolorosa

Nel frattempo, anche María Fernández sta vivendo un momento particolarmente delicato. La giovane cameriera continua a riflettere in solitudine sulla propria gravidanza e sulle conseguenze che potrebbe avere per il suo futuro.

María si trova davanti a una scelta difficile: decidere se portare avanti la maternità oppure interromperla. A rendere la situazione ancora più complicata c'è il segreto sull'identità del padre, che per il momento la ragazza non sembra intenzionata a rivelare.