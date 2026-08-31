La Promessa anticipazioni 1 settembre: Adriano riceve una nuova lettera di Catalina

Adriano riceve una nuova lettera attribuita a Catalina e deve decidere se credere ancora alle sue parole. Intanto Jacobo alimenta i dubbi e Lope avvia la sua indagine sul furto.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 1 settembre, in onda alle 19:40 su Rete 4, Adriano si trova ancora una volta a fare i conti con una lettera attribuita a Catalina. La richiesta della giovane riapre interrogativi e sospetti sulla sua misteriosa scomparsa. Intanto, tra i progetti dell'hangar di Manuel e i fornelli delle cucine, nuove importanti decisioni economiche e indagini interne mettono a dura prova i protagonisti.

La Promessa anticipazioni: Adriano riceve una nuova lettera di Catalina

Un nuovo sviluppo riaccende il mistero legato alla scomparsa di Catalina nelle anticipazioni de La Promessa del 1 settembre. Adriano riceve infatti un'altra lettera dalla moglie, nella quale la giovane Luján manifesta apertamente il desiderio di fare ritorno a casa.

La richiesta, però, non sembra avere l'effetto sperato. Dopo le numerose incongruenze emerse nelle comunicazioni precedenti, Adriano appare ormai stanco di quelle che considera possibili manipolazioni e reagisce con estrema freddezza alle parole attribuite alla moglie.

Jacobo Monteclaro è interpretato da Gonzalo Ramos

La situazione diventa ancora più sospetta quando anche Jacobo comincia a mettere in discussione l'autenticità delle lettere. L'uomo arriva a credere che non sia affatto Catalina a scrivere quei messaggi e che qualcuno possa invece stare utilizzando il suo nome per perseguire un preciso e oscuro obiettivo.

Manuel valuta nuove offerte per il motore

Nel frattempo, nell'hangar della tenuta, Manuel è alle prese con una decisione importante. Dopo aver accolto con grande entusiasmo la proposta iniziale di Don Ambrosio per la realizzazione del rivoluzionario motore, il giovane decide di non avere fretta.

Antonito e Manuel

Manuel comincia quindi a prendere in considerazione anche altre offerte, con l'obiettivo di individuare la soluzione più conveniente e adatta al suo progetto. La scelta potrebbe rivelarsi determinante per il futuro della sua invenzione.

Lope denuncia il furto delle sue ricette

Nei piani della servitù, intanto, Lope decide di passare all'azione dopo il furto dei suoi quaderni di cucina. Le sue ricette sono state pubblicate senza autorizzazione sotto lo pseudonimo di Madame Cocotte e il cuoco non è disposto a lasciar cadere la questione. Lope presenta una denuncia ufficiale per il furto delle ricette, ma la sua battaglia non si ferma alle vie legali.

Determinato a scoprire chi si nasconde dietro il plagio, decide di condurre personalmente le indagini. Al suo fianco ci sono Vera, che continua a sostenerlo, e le cuoche Simona e Candela. Insieme, iniziano a raccogliere indizi nei sotterranei, interrogando i possibili sospetti tra i domestici.