La Promessa, anticipazioni 1° maggio 2025: Salvador parte, Don Ricardo dubita di Don Romulo

La puntata de La Promessa di giovedì 1° maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Salvador è ormai pronto a partire e Maria è disperata. Intanto, Simona riceve una lettera da parte di Virtudes e Don Ricardo non riesce a capire il comportamento di Don Romulo e inizia a nutrire alcuni dubbi. Curro è a disagio per la presenza di Julia. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Don Romulo decide di fare visita a Pia, e i due iniziano a parlare di Manuel e Jana. Entrambi sono molto felici per loro e sono d'accordo sul fatto di mantenere il segreto e gli augurano tanta felicità.

Intanto, Catalina e Don Lorenzo si scontrano a causa del business delle marmellate. Il De La Mata parla con Don Alonso lamentandosi della figlia, ma il marchese la difende e ammonisce il Capitano.

Anticipazioni de La Promessa: Don Ricardo ha dei sospetti su Don Romulo

Salvador parte e lascia La Promessa, tra la commozione dei suoi amici e soprattutto di Maria, la quale non riesce a trattenere le lacrime. Al suo posto arriva Marcelo, ma Teresa non è serena perché teme che possa fare degli errori compromettendo la loro permanenza a palazzo.

Intanto, Simona riceve una lettera da parte di Virtudes, la quale scrive di aver finalmente aperto un nuovo capitolo della propria vita. Don Ricardo, invece, non capisce il comportamento di Don Romulo e inizia a pensare che stia nascondendo qualcosa. Curro è particolarmente a disagio per la presenza di Julia, la quale continua a tormentarlo con tante domande sulla guerra. La presenza della ragazza irrigidisce anche Cruz.