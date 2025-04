La Promessa, anticipazioni 1° aprile: Martina scompare, tensioni alla tenuta

La puntata de La Promessa di martedì 1° aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Martina è sparita e nessuno sa dove si trova. Curro ha nascosto la marchesina in un luogo sicuro e non vuole rivelare dove si trova. Il barone ha intenzione di salvare la ragazza da Ayala e non la riporterà a casa fin quando il conte non prometterà di non prendere più provvedimenti contro di lei. La fuga della ragazza dal manicomio crea una grande tensione. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Catalina parla con Manuel e racconta tutto ciò che è successo. Il marchese la convince a partecipare alla festa di bentornato organizzata per lui e Curro e Catalina accetta, a patto di poter portare Adriano. I due si presenteranno insieme alla cena ma si pentiranno ben presto. Cruz insulta la figliastra e il mezzadro. Catalina e Adriano tornano insieme nell'hangar e sono molto scossi per quanto successo.

Curro corre a salvare Martina e riesce a nasconderla, mentre Manuel chiede a Salvador di coprire l'assenza del ragazzo. Nel frattempo, Margarita chiede a Don Romulo di indagare sull'invito della duchessa di Carril. Virtudes ha rubato in canonica e Don Fermin ha deciso di licenziarla. La ragazza vede così allontanarsi il sogno di riabbracciare Adolfo. Intanto, Lope, Simona e Candela organizzare un'altra raccolta fondi, ma Virtudes le mette in guardia da Don Lorenzo.

Anticipazioni de La Promessa: Martina è sparita, Curro vuole salvare la marchesina, mentre Santos attacca la ragazza

Curro ha salvato Martina, perché non poteva sopportare di vederla ancora in manicomio. Dunque, il ragazzo l'ha raggiunta in clinica e l'ha poi portata in un posto sicuro con la complicità di Manuel. Ora Martina è in salvo e resterà nascosta fino a quando alla tenuta la situazione non si sarà tranquillizzata. Curro ha nascosto Martina per impedire ad Ayala di minacciarla ancora. Per riportare a casa la marchesina, il nobile deve promettere di non agire più contro di lei.

Ma Curro si rende conto che la fuga di Martina ha alzato tantissimo la tensione e starà molto attento, ringraziando Manuel per la sua lealtà. La fuga di Martina ha sconvolto tutti e i marchesi sono preoccupati per lei. La tensione è alle stelle pure nelle cucine. L'unico a non vederla in questo modo è Santos, che confessa di non aver alcun interesse nei confronti di Martina e, anzi, sostiene che questa fuga sia la prova della sua pazzia che è anche più grave di quanto si pensa.