La Promessa anticipazioni 2 agosto: Jana lascia la cena, Cruz e Alonso sono infuriati

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Durante una serata organizzata in suo onore, Jana si alza da tavola, lasciando tutti sorpresi e irritati.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Maria accusa apertamente il sacerdote, unico responsabile del furto dell'oggetto sacro, la verità viene finalmente a galla?

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana è sempre più determinata a evitare ogni contatto con i genitori di Manuel e continua a boicottare le cene organizzate dai marchesi. La marchesa, esasperata dalla situazione, decide di disporre un'ulteriore cena di benvenuto nel tentativo di costringere la ragazza a partecipare. Intanto, Manuel cerca di convincere suo padre ad accompagnare la marchesa alla festa dei Duchi de Urbizu.

Il marchese, inizialmente contrario, non vuole affrontare gli ex consuoceri, sospettati di aver diffuso le voci sul suo tradimento. Nel frattempo, Curro è sempre più oppresso dalla pressione di Lorenzo e José Juan e pare deciso a sposare Julia. Tuttavia, Martina e Alonso cercano di far leva sui suoi dubbi. Intanto Catalina e Pelayo preparano le nozze e fanno una donazione a Padre Samuel per fissare la data.

Anticipazioni de La Promessa: Marcelo, esasperato da Petra, lascia la tenuta

Padre Samuel, dopo aver ricevuto una somma di denaro da Catalina e Pelayo per celebrare le loro nozze, non avendo più bisogno di soldi, restituisce a Don Ricardo il crocifisso che era andato perduto. In realtà, era stato proprio il sacerdote a rubarlo. L'unica ad averlo visto è Maria, che non si lascia intimorire e trova il coraggio di accusarlo apertamente del furto.

Marcelo, stanco delle continue accuse da parte di Petra, che tenta in tutti i modi di metterlo in difficoltà, ha deciso di lasciare La Promessa. Petra, infatti, non l'ha mai sopportato da quando si è presentato alla tenuta come marito di Teresa, l'ex fidanzata del povero Feliciano. Ora, Marcelo ha intenzione di trasferirsi in Portogallo, ma Teresa ha preso una decisione inaspettata: non ha alcuna intenzione di seguirlo e vuole continuare a lavorare presso i marchesi.

Martina non ha perdonato il conte Ayala per essere la causa della partenza di sua madre, Margarita. La ragazza ha stretto un'alleanza con Petra: il loro scopo è costringere il conte ad abbandonare la tenuta. Petra e Ayala sono stati amanti, e Feliciano era in realtà il figlio segreto del conte.

Martina, consapevole del segreto, inizia a fare una serie di domande all'ex promesso sposo di sua madre, cercando di metterlo sotto pressione e facendogli capire che Petra ha rivelato tutto. Infine, l'intera famiglia si riunisce per una cena in onore di Jana, ma la ragazza si sente nuovamente a disagio e decide di alzarsi da tavola, lasciando i marchesi senza parole e visibilmente irritati.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria rivela a Padre Samuel di averlo visto rubare il crocifisso e gli intima di restituirlo.