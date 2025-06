La Promessa anticipazioni 1 luglio: Margarita scompare, Ayala cerca risposte e affronta Don Lorenzo

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: La notizia della fuga di Margarita comincia a diffondersi alla tenuta, mentre le condizioni di Don Rómulo peggiorano.

Riassunto dell'episodio precedente

Jana chiarisce a Manuel di non voler lasciare la tenuta: non intende separarsi da Curro, suo fratello, né dalla servitù che considera ormai la sua famiglia. Cruz la convoca per ringraziarla di aver convinto Manuel a cambiare idea e si mostra sorprendentemente gentile, gesto che Jana apprezza. Tuttavia, Maria la mette in guardia, ricordandole quanto la marchesa sia falsa e manipolatrice.

Intanto, Vera, dopo la visita della madre, la duchessa de Carril, ritira le dimissioni e chiede a Petra di reintegrarla. La governante accetta, ma con la condizione che si occupi delle mansioni più dure. Poco dopo, Cruz trova una lettera di Margarita, che è fuggita per evitare le nozze con il conte Ayala, affidandole Martina, certa che la marchesa si prenderà cura di lei.

Margarita

Anticipazioni de La Promessa: Cruz svela a Martina il motivo della fuga di Margarita

Sono passati alcuni giorni da quando Don Rómulo si è costituito, accusandosi della morte di Gregorio, permettendo così a Manuel di lasciare la prigione. La salute del maggiordomo sta rapidamente peggiorando e le vessazioni subite dai suoi carcerieri aggravano ulteriormente la situazione. Il maggiordomo confessa a Pia, venuta a trovarlo, di essere stato davvero lui a uccidere Gregorio.

Ayala si accorge che Margarita è sparita e chiede immediatamente spiegazioni. Don Lorenzo è l'ultimo ad averla vista, o almeno questo è ciò che afferma; il conte lo affronta per avere notizie su di lei. Martina è molto sorpresa dall'atteggiamento della madre e chiede a Cruz se ne sappia qualcosa.

La marchesa confessa alla nipote di aver ricevuto una lettera in cui veniva informata delle intenzioni di Margarita. La donna, per sfuggire alle manipolazioni del conte, ha lasciato definitivamente la tenuta, perché non aveva intenzione di sposarlo, affidando Martina a Cruz.

