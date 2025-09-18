La Promessa anticipazioni 19 settembre: Jana spera nell’approvazione di Cruz dopo le nozze

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il matrimonio con Manuel è vicino, ma Jana teme la reazione della marchesa e le sue continue interferenze. Nel frattempo Leocadia trama nell'ombra.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana affronta le paure legate a Cruz e al giudizio della marchesa dopo le nozze.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Alla tenuta, la tensione tra Jana e la marchesa Cruz raggiunge nuovi livelli: la nobildonna impone che nessun servo sieda in chiesa durante le nozze di Manuel. Per lei è già un'umiliazione accogliere una nuora di rango inferiore, ma l'idea che i nobili invitati possano mescolarsi con la servitù è un oltraggio insopportabile.

Jana riesce solo in parte a difendere i suoi affetti: Maria sarà presente alla cerimonia, ma Simona, Candela e Teresa dovranno restare lontane. Intanto, Leocadia porta avanti il suo piano contro Cruz. Dopo aver conquistato la fiducia di Catalina con un'intima confessione, ora cerca di stringere legami anche con Jana.

Leocadia, Cruz e Manuel

La Promessa anticipazioni: Leocadia entra in scena, conquistando la fiducia di alcune protagoniste

Il giorno delle nozze si avvicina e Jana è sempre più in ansia. Il suo rapporto con Cruz peggiora di giorno in giorno e l'ex cameriera - che la marchesa continua a chiamare "serva" con disprezzo - si chiede se, una volta sposata, la sua vita migliorerà oppure se Cruz continuerà a tormentarla.

Jana spera che, per amore di Manuel, la marchesa possa finalmente accettare le loro nozze, ma il timore che la suocera renda la sua vita impossibile resta vivo in lei. Nel frattempo, il piano di Leocadia sembra prendere forma, anche se i suoi veri obiettivi non sono ancora chiari. È tornata a La Promessa per vendicarsi di Cruz, che in passato aveva commissionato il suo omicidio, oppure nasconde altri progetti?

Dopo aver conquistato la simpatia di Catalina, ora anche Jana appare meno diffidente nei suoi confronti. Leocadia si propone come un'alleata preziosa contro la marchesa, qualcuno su cui Jana potrebbe contare nei giorni che la separano dal matrimonio. Ma sarà davvero così, o dietro al suo atteggiamento si cela un inganno? Nel frattempo, Marcelo, Lope, Vera e Teresa hanno trovato una mappa della tenuta e sono alla ricerca di un passaggio segreto. Dopo averlo individuato, scoprono che per aprire la porta serve una chiave, così decidono di cercarla nel palazzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Marcelo, Lope, Vera e Teresa esaminano una mappa della tenuta alla ricerca del passaggio segreto.