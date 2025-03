La Promessa, anticipazioni 18 marzo: Gregorio sospetta che Pia sia ancora viva

Gregorio pensa che Pia sia ancora viva, in quanto nella tomba non è stato trovato alcun corpo. Queste e altre vicende da scoprire nelle anticipazioni del 18 marzo de La Promessa.

La puntata de La Promessa di martedì 18 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Ricardo parla con Santos e gli dice che per non creare dissidi fra lui e Romulo sarebbe opportuno non pensare più al passato. Gregorio sospetta che Pia sia ancora viva dopo aver scoperto che nella tomba non c'è il corpo, e lo racconta a Petra. Vera bacia Lope appena dopo avergli confessato di essere innamorata di lui. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Ayala viene accusato da Petra di essere la causa dell'allontanamento di Martina, con l'obiettivo di sposare Margarita. Petra parla con Cruz confidandole di non sapere quali sono le cause dell'avvelenamento di Ayala.

Simona viene informata da Virtudes del fatto che Petra sa che vuole lasciare la tenuta. Intanto, stanno raccogliendo 550 pesetas per far sì che Virtudes possa riavere suo figlio Adolfo. Martina scrive una lettera a Curro, consigliata da Juana, la quale le dà il bracciale avuto dall'uomo per convincere il guardiano del sanatorio.

Anticipazioni de La Promessa: Petra viene a sapere che il corpo di Pia è scomparso

Vera

Petra apprende da Gregorio una notizia clamorosa: il corpo di Pia non c'è nella tomba. È convinto che i resti della donna siano stati portati non lontano da La Promessa. Maria, dopo aver assistito allo scambio, racconta subito tutto a Jana. Vera decide di dichiarare a Lope di essere innamorata di lui, così lo bacia ed è pronta a raccontare tutto a Santos.

Curro e Manuel si trovano in una zona boschiva francese dove è avvenuto un bombardamento, Alfonso vuole saperne di più su questo avvenimento. Romulo dice a Santos che se continuerà a creargli problemi, lo manderà via. Ricardo cerca di trovare una riappacificazione tra i due, per questo suggerisce a Santos di non pensare più a tutto ciò che è avvenuto in passato.