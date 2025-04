La Promessa, anticipazioni 19 aprile: lite infuocata tra Don Lorenzo e Don Alonso, Cruz interviene

La puntata de La Promessa di sabato 19 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: tra Don Lorenzo e Don Alonso scoppia una lite furibonda e Cruz prova a intervenire. Intanto, Maria e Salvador si lanciano pesanti accuse a vicenda perché non hanno consultato il prete per il matrimonio. Ormai non ci sono più dubbi: tra i due c'è qualcosa che non funziona. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Petra si vendica di Ayala e recupera il denaro che Don Alonso aveva dato alle suore. Nel frattempo, Manuel e Jana arrivano alla grotta e trovano Pia in condizioni estremamente preoccupanti.

Petra prova a convincere Don Ricardo a nominare Santos come valletto personale di Curro. La governante vuole che il giovane abbia una posizione migliore all'interno del personale e che entri in contatto con la famiglia dei Lujàn. Tra Don Alonso e Don Lorenzo la tensione è alle stelle a causa della possibile partenza di Maria Antonia.

Anticipazioni de La Promessa: tra Don Lorenzo e Don Alonso la tensione è alle stelle

Jana e Manuel parlano delle condizioni di Pia e la ragazza dice al marchese di aver dovuto agire nell'ombra aiutata da Don Romulo. Curro, intanto, propone a Martina di fare una passeggiata in giardino.

La discussione tra Don Lorenzo e Don Alonso è sempre più accesa e Cruz li scopre al culmine di una lite e prova a calmarli. Maria e Salvador si accusano a vicenda per non aver consultato il loro matrimonio. Ormai è chiaro che tra i due le cose non siano più come prima.