La Promessa, anticipazioni 18 aprile: Manuel e Jana soccorrono Pia, Petra regola i conti con Ayala

La puntata de La Promessa di venerdì 18 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Petra riesce a vendicarsi del conte Ayala. Manuel e Jana vanno a trovare Pia nella grotta e la trovano in condizioni critiche. Petra chiede a Don Ricardo di nominare Santos come valletto personale di Curro. Si scatena il caos tra Don Alonso e Don Lorenzo a causa della probabile partenza di Maria Antonia. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Catalina e Pelayo sono riusciti a fare pace e sono pronti per riprendere la loro relazione. Don Lorenzo, intanto, mette in dubbio pubblicamente che Ayala sia stato avvelenato e il conte afferma che i sintomi manifestati in quel giorno siano stati causati da altro.

Nel frattempo, Virtudes vuole portare Adolfo a palazzo ma Petra non è affatto d'accordo, dicendo che certe decisioni devono passare al vaglio di Cruz. Jana confessa a Maria di aver detto a Manuel che Pia è ancora viva.

Anticipazioni de La Promessa: Petra si vendica nei confronti di Ayala, Manuel e Jana vanno nella grotta e trovano Pia in difficoltà

Petra si vendica di Ayala e recupera il denaro che Don Alonso aveva dato alle suore. Manuel e Jana vanno alla grotta e trovano Pia in condizioni particolarmente difficili.

Intanto, Petra chiede a Don Ricardo di nominare Santos valletto personale di Curro. La governante vuole che il giovane abbia una posizione più elevata all'interno del personale e che abbia contatti diretti con la famiglia dei Lujàn. Infine, tra Don Alonso e Don Lorenzo la tensione è alle stesse a causa della possibile partenza di Maria Antonia.