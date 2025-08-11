La Promessa anticipazioni 12 agosto, Romulo e Pia tornano alla tenuta: Cruz ha ceduto

La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ros continua le sue lezioni con Jana, ma decide di metterla in guardia dai piani subdoli della marchesa.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Maria, turbata, confida alle amiche il sogno fatto la notte precedente e rivela a Padre Samuel che la sua storia con Salvador è giunta al capolinea. Nel frattempo, Jana continua le lezioni di buone maniere con la signora Ros, che le insegna l'uso corretto delle posate e inizia a provare simpatia per la ragazza. Tuttavia, Ros è preoccupata perché sa che la marchesa Cruz l'ha assunta non per aiutare Jana, ma per umiliarla e spingerla ad allontanarsi dalla tenuta e da Miguel.

Intanto, Simona convince Pelayo ad accettare che Catalina resti a La Promessa fino al parto, nonostante lui volesse partire subito dopo le nozze, scelta che fa infuriare Cruz, intenzionata a liberarsi di Catalina al più presto. Sul fronte sentimentale, Julia è ferita dalle parole di Curro e si sfoga con Martina, mentre il conte Ayala, pronto a lasciare la tenuta, deve prima rivelare a Cruz una verità cruciale.

Pia e Romulo

Anticipazioni de La Promessa: La signora Ros avverte Jana della minaccia della marchesa

Curro ha confessato a Julia che la sposerà, ma che il loro matrimonio sarà un'unione senza amore, perché lui non è innamorato di lei. Julia si sfoga con Martina, che, vedendo come i due promessi sposi sembrano incamminarsi verso un destino triste senza reagire, decide di prendere in mano la situazione e intervenire.

Nel frattempo, proseguono le lezioni della signora Ros con Jana. Nonostante gli avvertimenti di Cruz, la simpatia tra l'insegnante e l'ex cameriera cresce, e Ros, intenerita dalla bontà di Jana, decide di metterla in guardia riguardo alla marchesa. Cruz e Alfonso hanno scoperto che Pia e Don Rómulo lavorano ora per i Duchi de Los Infantes.

Per la marchesa, questa è una grave offesa, così decide di tornare sui suoi passi e chiama entrambi per riassumerli, con l'obiettivo di farli lasciare il lavoro presso i Duchi. Per Petra è un duro colpo; per evitare che i due tornino e che Pia riprenda il suo posto, cerca di manipolare la marchesa, mettendo in cattiva luce i suoi colleghi.

La signora Ros interpretata da Gemma Brio

Ma Cruz, come ben sappiamo, quando prende una decisione è determinata e va dritta per la sua strada, senza mai lasciarsi influenzare o intimidire da nessuno. Alla fine, Pia e Don Rómulo devono tornare alla tenuta, dimostrando che i Duchi de Los Infantes non possono permettersi di umiliarla.

Nel video caricato su Mediaset Infinity la puntata 483.