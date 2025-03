La Promessa, anticipazioni 17 marzo: Juana aiuta Martina, Petra affronta Ayala

La puntata de La Promessa di lunedì 17 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Juana farà scrivere a Martina una lettera indirizzata a Curro. Accuse da parte di Petra nei confronti di Ayala e scuse per i suoi scontri con Don Ricardo. Virtudes parla con Simona e le confessa di aver fatto una scoperta davvero scioccante. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Cruz si è mostrata piuttosto irascibile e irritata e quanto accaduto con Martina sicuramente ha peggiorato le cose. Martina ha cercato di abituarsi alla vita in sanatoria ma ha voluto ringraziare la sua compagna di stanza Juana per averla supportata e per averle dato tutto l'aiuto possibile.

Simona e Candela si sono scagliate contro i suoceri di Virtudes, pensando che stessero esagerando con le richieste economiche. Si è rafforzato il rapporto tra Catalina e Adriano, seppur Cruz abbia cercato in tutti i modi di porre degli ostacoli, Jana è stata molto in ansia per Curro e per Manuel e preoccupata per non aver potuto dare il suo aiuto a Pia per via di Petra che continua a sorvegliarla.

Anticipazioni de La Promessa: il piano di Juana, le scuse di Petra

Petra

Protagonista della puntata sarà Juana, la quale fornirà a Martina carta e penna, dandole modo di poter scrivere una lettera a Curro. Per farla arrivare a destinazione, le consegnerà un bracciale che le ha regalato l'uomo con cui Juana cercherà di corrompere il guardiano all'uscita del sanatorio. Petra si scaglia contro Ayala, accusandolo di aver organizzato tutto per allontanare Martina e poter sposare Margarita.

Petra, approfittando della presenza dell'intera servitù, si scuserà con Don Ricardo, con il quale ha avuto degli scontri molto violenti. Virtudes, parlando con Simona, le confiderà di aver scoperto che Petra vuole lasciare La Promessa e si dirà preoccupata del fatto che possa essere cacciata senza alcun preavviso.