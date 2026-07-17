La Promessa anticipazioni 18 luglio: ecco cosa succede nel doppio appuntamento di sabato

Domani, sabato 11 luglio, su Rete 4 torna La Promessa con un doppio appuntamento: la soap andrà in onda nel preserale alle 19:40 e in prima serata alle 21:25 circa. Negli episodi in programma, Leocadia sconvolgerà Cristóbal con una rivelazione inaspettata su Ángela, mentre Manuel prenderà una decisione importante destinata a cambiare il suo futuro. Nel frattempo, Curro continuerà senza sosta le ricerche della ragazza e Catalina affronterà il barone de Valladares.

Anticipazioni de La Promessa sabato 18 luglio ore 19.40: Leocadia sconvolge Cristóbal con la verità su Ángela

Leocadia rivela a Cristóbal che non è lui il padre di Ángela. Nel frattempo, Vera incontra suo fratello Federico: tra i due nasce inizialmente un duro confronto a causa delle loro opinioni contrastanti, ma entrambi decidono di mettere da parte le divergenze e di riconciliarsi.

Catalina ascolta di nascosto che il Barone Bartolomé l'ha insultata davanti a Martina e Jacobo. In seguito, Martina racconta a Catalina che la riunione è andata male, senza però rivelarle la gravità delle offese ricevute. La giacca indossata da Ángela viene ritrovata nei pressi di un mulino. Curro sospetta che sia stato Lorenzo a lasciarla lì, alimentando nuovi dubbi sulla vicenda.

Manuel e Leocadia firmano il contratto che stabilisce anche che Manuel assumerà per cinque anni la gestione tecnica dell'impresa. La notizia viene festeggiata con Enora e Tono, anche se quest'ultimo mostra ancora qualche perplessità sulla situazione.

Manuel e Leocadia

Intanto, Tono affronta Enora a causa del suo rapporto con sua madre, dando vita a un nuovo scontro tra i due. Federico trascorre del tempo con Vera durante una passeggiata per convincerla a tornare a casa, ricordandole che suo padre le vuole bene. Cristóbal comunica a Pia e Ricardo che potranno rimanere a La Promessa, ma con nuovi ruoli: saranno retrocessi rispettivamente a domestica e garzone.

Anticipazioni de La Promessa sabato 18 luglio ore 21.30: Manuel decide di fondare una nuova impresa

Leocadia rimane sconvolta dalle minacce e dalle accuse del capitano de la Mata, ma per lei le sorprese non sono ancora finite: Manuel le comunica infatti di voler lasciare il suo incarico per avviare una propria impresa. Curro continua senza successo le ricerche di Ángela, mentre cresce sempre di più la sua diffidenza nei confronti del capitano. Il giovane è deciso a informare Burdina dei suoi sospetti sul comportamento di de la Mata.

Lope tenta di riconciliarsi con Vera, ma la possibilità che la ragazza possa tornare dalla sua famiglia preoccupa lui e altri membri della servitù. Pía e Ricardo accettano con rassegnazione la loro retrocessione a domestica e garzone, ma Santos infierisce sulla loro situazione, sostenuto dal consenso di Don Cristóbal.

Simona e Candela

Candela rivela a Toño alcuni segreti del passato che potrebbero aiutarlo a ricucire il rapporto con Simona. Dopo aver scoperto la verità, Toño decide di provare a riconciliarsi con la madre. María, incapace di gestire i suoi sentimenti per Samuel, crolla dopo una notte di festa. Ancora provata dai postumi della sbornia, scopre che Samuel l'ha aspettata fino a tardi e ha chiesto a Teresa di occuparsi di lei.

Catalina, sostenuta dai suoi lavoratori, affronta il barone de Valladares e lo umilia pubblicamente in un modo che il nobile difficilmente dimenticherà. In seguito confessa al marito di essersi recata al palazzo del barone, ma Adriano la rimprovera preoccupato che il suo gesto possa provocare un conflitto. Nel frattempo, Petra perde i sensi in giardino e si ferisce gravemente a causa degli attrezzi lasciati in disordine dai giardinieri.