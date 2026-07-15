La Promessa anticipazioni 16 luglio: Alonso promuove Curro e sostituisce Cristóbal

Le anticipazioni de La Promessa di giovedì 16 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano una giornata destinata a cambiare gli equilibri della tenuta. Dopo le tensioni legate alla scomparsa di Angela, Alonso prende una decisione clamorosa che mette da parte Don Cristóbal e affida a Curro un ruolo di primo piano nelle ricerche. Nel frattempo, Lorenzo continua a fare pressione su Leocadia con un ricatto sempre più spietato.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'angoscia per la scomparsa di Angela continua a crescere a La Promessa. Curro prova ancora una volta a convincere Don Cristóbal a coinvolgerlo ufficialmente nelle ricerche, ma il maggiordomo respinge con fermezza ogni richiesta. Determinato a non restare con le mani in mano, il giovane organizza una ricerca segreta insieme a Maria Fernandez e Samuel. I tre decidono di raggiungere la grotta dove, tempo prima, Maria era stata tenuta prigioniera da Valentin.

Nel frattempo, anche Toño è costretto a fare i conti con la verità. Messo alle strette dalle domande di Enora, confessa di non aver mai perdonato davvero sua madre Simona. Il presunto riavvicinamento era solo una finzione, messa in scena esclusivamente per rendere felice la fidanzata e non perderla. La rivelazione, però, ottiene l'effetto opposto: Enora si sente ingannata e profondamente delusa, perché desiderava una riconciliazione sincera e non un gesto dettato dalle bugie.

Lorenzo e Leocadia

Anticipazioni de La Promessa: Leocadia vuole sposare Lorenzo per salvare Angela

Lorenzo insiste spietatamente nel chiedere la mano di Angela a Leocadia in cambio del rilascio della ragazza, tenuta prigioniera in un luogo segreto. Il Capitano è convinto di avere la vittoria in pugno, ma sottovaluta la determinazione della madre della ragazza. Leocadia, infatti, non cede minimamente alle sue minacce e si rifiuta di sacrificare la vita e il futuro della figlia.

Per sbloccare la situazione e salvare Angela senza dargli vinta la partita, la nobildonna gioca l'azzardo della vita: propone a Lorenzo di sposare lei al posto di Angela. Un'offerta commerciale e matrimoniale pesantissima che garantirebbe al Capitano un patrimonio immenso.

Alonso affida a Curro la guida delle ricerche di Angela

Il ritorno dalla spedizione notturna si rivela amaro per i domestici. Don Cristóbal riprende duramente Curro e Maria Fernandez perché la sera prima erano andati a cercare Angela di nascosto, violando i suoi ordini diretti. Il maggiordomo tenta di usare il pugno di ferro per punirli e scoraggiarli, ma la sua tirannia ha i minuti contati.

Don Alonso e Manuel

Informato dello strano e ostruzionistico comportamento del maggiordomo, il Marchese decide di intervenire d'autorità per trovare la ragazza. Alonso stabilisce ufficialmente che Curro sostituirà Don Cristóbal alla guida delle ricerche di Angela. Si tratta di una promozione straordinaria per il giovane e di un'umiliazione pubblica devastante per il maggiordomo: ovviamente, Cristóbal non la prende affatto bene e medita già vendetta.

Il Marchese scopre i dettagli dell'offerta di Pedro Farré

La situazione economica subisce un'accelerata improvvisa quando Alonso viene finalmente a sapere della clamorosa proposta di Don Pedro Farré, che ha offerto ben ventimila pesetas a Manuel per rilevare la sua quota del prototipo. Nel frattempo, Jacobo e Martina si preparano a partire per andare da Bartolomé per discutere dei loro delicati affari commerciali. Davanti a questa iniziativa, Catalina vorrebbe unirsi a loro per dare il suo contributo sul campo, ma Martina riesce abilmente a convincerla a restare alla tenuta.