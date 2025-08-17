La Promessa anticipazioni 18 agosto: Cruz sfrutta l’errore di Maria e mette Jana con le spalle al muro

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra riferisce un'infrazione di Maria a Cruz, che coglie l'occasione per colpire. Jana è disposta a sacrificarsi pur di ridare il lavoro all'amica.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Cruz sorprende tutti con una decisione inaspettata: sceglie Pia come sua nuova cameriera personale, recentemente riammessa a palazzo insieme a Don Romulo. A rendere la situazione ancora più spinosa è il compito che la marchesa affida proprio a Pia: informare maggiordomi e governante del suo nuovo incarico. Una mossa che accende l'ira di Petra.

La donna era già infastidita dalla presenza della rivale, convinta di essersene liberata per sempre dopo il suo allontanamento voluto da Cruz. Intanto, Catalina si presenta dalla marchesa con una richiesta speciale: la marchesa deve partecipare alle nozze e far da testimone a Pelayo. Ma la donna rifiuta con fermezza, mostrando la sua inflessibilità. Manuel, che ascolta la conversazione, resta colpito e turbato dall'atteggiamento della madre.

Maria parla con le altre cameriere

Anticipazioni de La Promessa: Jana corre in aiuto di Maria dopo la decisione della marchesa

Dopo aver appreso che Pia è stata nominata cameriera personale di Cruz, Petra, profondamente sconvolta, corre a sfogarsi con Santos, l'unico vero confidente della governante. Nel frattempo, Petra aveva già riferito alla marchesa che Maria aveva dormito nella stanza di Jana, al piano riservato ai nobili, infrangendo così una delle regole fondamentali della Casa.

Cruz decide di sfruttare la situazione a suo favore e licenzia immediatamente Maria. È proprio Petra a comunicare a Jana che la sua amica non fa più parte della servitù, chiedendole addirittura di mostrarsi riconoscente verso i marchesi per averla accolta in famiglia. Sconvolta dalla notizia, Maria chiede a Jana di intercedere per lei.

Con questa intenzione, la giovane decide di affrontare Cruz, che a sorpresa accetta di reintegrare Maria, ma a una condizione: Jana non dovrà più avere alcun contatto con gli altri membri della servitù. A malincuore, la giovane accetta l'accordo, consapevole che solo in questo modo Maria potrà riavere il suo lavoro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity è possibile rivedere l'episodio 485.