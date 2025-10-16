La Promessa anticipazioni 17 ottobre: Martina porta Jacobo alla tenuta, Cruz umilia Jana

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Alonso esita davanti al prestito offerto dal capitano, consapevole del rischio, mentre Jana viene umiliata da Cruz e la servitù lotta con le difficoltà economiche del palazzo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Ricardo cerca disperatamente di ricucire il legame con suo figlio Santos, ma l'incontro degenera presto in un acceso scontro. Le parole del padre riaccendono ferite mai guarite e il giovane, sopraffatto dalla rabbia, perde il controllo. Don Romulo interviene per calmare gli animi, ma il suo tentativo aggrava la situazione, costringendolo a un nuovo intervento per evitare che la lite sfoci in qualcosa di più grave.

Nella tenuta, Manuel propone di donare il palazzo di Cadice alla sorella Catalina, convinto che lei possa valorizzarlo. La decisione, tuttavia, scatena la dura opposizione di Cruz, determinata a difendere quel bene come emblema della loro stirpe. Il confronto tra madre e figlio diventa sempre più aspro, alimentando tensioni familiari e aprendo nuove ferite nel già fragile equilibrio dei Luján.

Cruz e Manuel

La Promessa anticipazioni: la presentazione ufficiale di Jacobo alla tenuta dei Luján

Martina, dopo aver presentato Jacobo come il suo fidanzato durante la festa dei conti de Ballester, si presenta con lui anche alla tenuta. La nipote di Don Alonso preannuncia così il giovane come suo futuro sposo e annuncia la sua intenzione di tornare a vivere nel palazzo dei marchesi di Luján insieme a Jacobo. Curro, però, non nutre alcuna fiducia nei confronti del ragazzo e decide di indagare per scoprire chi sia e da dove provenga il promesso sposo di Martina.

Il ricatto sulle foto del matrimonio di Manuel e Jana

Nel frattempo, Alonso resta fermo nella sua decisione e si rifiuta di consegnare a Cruz la somma necessaria per saldare il riscatto richiesto dal fotografo. Quest'ultimo sta ricattando i marchesi: possiede le foto del matrimonio di Manuel e Jana e minaccia di pubblicarle sui giornali se non riceverà la somma richiesta.

Il matrimonio tra Jana e Manuel

Jana vuole aiutare i marchesi ma viene umiliata da Cruz

Le difficoltà economiche iniziano a riflettersi anche sul lavoro della servitù, con particolare impatto sul personale di cucina, costretto a fare i conti con una spesa sempre più difficile da sostenere. In questo clima teso, Jana si offre di controllare i libri contabili, ma viene brutalmente umiliata da Cruz, che la insulta con parole dure e taglienti. Nel frattempo, Alonso medita di cedere a Lorenzo e accettare il prestito offerto dal capitano, consapevole però che potrebbe trattarsi di una decisione di cui si pentirà in futuro.