La Promessa, anticipazioni 16 marzo: Cruz fuori controllo, Martina e Juana sempre più unite

La puntata de La Promessa di domenica 16 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Cruz si sentirà sempre più irascibile e irritata e adesso la situazione con Martina non l'aiuterà. Si consolida il rapporto tra Catalina e Adriano nonostante i tanti ostacoli, Jana sarà molto in ansia. Vera farà una confessione a Lope che lascerà tutti senza parole. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Petra è convinta che il conte abbia inscenato tutto solo con lo scopo di far allontanare Martina e poter in questo modo sposare Margarita, anche se nega tutto. Don Ricardo e Don Romulo pensano di tenere sotto occhio Lope e Santos per evitare che possano litigare di nuovo.

Martina fa amicizia con Juana all'interno del manicomio. Adriano e Catalina hanno un rapporto sempre più forte e sono sempre più in sintonia. Jana è molto preoccupata per Manuel e Curro, tuttavia la sua preoccupazione è rivolta pure a Pia.

Anticipazioni de La Promessa: cresce il rapporto tra Catalina e Adriano

Catalina e Adriano

Nel corso della puntata de La Promessa del 16 marzo, ci saranno tanti colpi di scena. Il rapporto tra Catalina e Adriano sarà sempre più forte, nonostante ci siano stati tanti impedimenti e tanti ostacoli per via di Cruz. Jana continua ad essere molto preoccupata per Curro ed anche per Manuel e nel contempo pensa a Pia e si dispera perché non sa come poterla aiutare, per colpa di Petra che la tiene d'occhio.

Martina sta cercando di abituarsi quanto possibile alla vita in sanatoria e si avvicinerà sempre più alla sua compagna di stanza Juana, ringraziandola per il suo supporto e sostegno. Cruz continua ad essere molto arrabbiata e quello che sta accadendo con Martina di certo non le sta facendo bene.