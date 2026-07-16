La Promessa anticipazioni 17 luglio: Martina difende Catalina e fa saltare le trattative

Martina prende le difese di Catalina durante l'incontro con il Barone Valladares, facendo precipitare le trattative economiche per La Promessa. Intanto Vera teme di essere scoperta e Toño affronta il passato.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero
NOTIZIA di 16/07/2026

Nella prossima puntata de La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4 venerdì 17 luglio, Martina si ritroverà al centro di un duro confronto con il Barone Bartolomé de Valladares. La giovane non resterà in silenzio davanti agli attacchi contro Catalina e la sua reazione rischierà di compromettere un importante accordo per la tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Lorenzo continua a ricattare Leocadia, chiedendo di sposare Angela in cambio della liberazione della ragazza, tenuta nascosta in un luogo segreto. Il Capitano è convinto di avere ormai il controllo della situazione, ma non considera la forza e la determinazione della madre della giovane. Leocadia rifiuta di sacrificare il futuro della figlia e propone a Lorenzo un accordo estremo: sposare lei al posto di Angela, offrendogli in cambio un enorme vantaggio economico.

Intanto, alla tenuta, la gestione delle ricerche di Angela cambia radicalmente. Dopo aver scoperto che Curro e Maria Fernandez hanno agito di nascosto per trovare la ragazza, Don Cristóbal li rimprovera duramente. Tuttavia, Alonso decide di intervenire e, giudicando sospetto il comportamento del maggiordomo, affida proprio a Curro il comando delle ricerche. Una decisione che rappresenta una grande vittoria per il giovane e una pesante umiliazione per Cristóbal, pronto a vendicarsi.

Sul fronte economico, Alonso scopre l'offerta di Don Pedro Farré per acquistare la quota del prototipo di Manuel. Nel frattempo, Jacobo e Martina preparano un viaggio d'affari da Bartolomé, mentre Catalina viene convinta a rimanere alla tenuta.

Barone De Valladares La Promessa
Il Barone de Valladares è interpretato da Jacobo Dicenta

La Promessa anticipazioni: Martina fa saltare l'accordo con il Barone

L'incontro fra Martina, Jacobo e il Barone Bartolomé de Valladares inizialmente parte sotto i migliori auspici. I tre sembrano vicini a trovare un accordo commerciale strategico per sbloccare l'isolamento economico de La Promessa. Tuttavia, la situazione precipita rapidamente: quando il Barone Bartolomé comincia a insultare pesantemente Catalina, Martina, profondamente legata alla cugina, non tollera le offese e prende le sue difese a viso aperto, facendo saltare definitivamente il tavolo delle trattative e lasciando la tenuta senza alleati.

Toño decide di affrontare Simona

Ancora terrorizzata all'idea di incrociare i suoi familiari a Luján, Vera chiede a Teresa di andare in paese al posto suo per sbrigare alcune commissioni. Il piano d'emergenza della cameriera viene però interrotto: Petra scopre l'inganno. In mezzo a tanta tensione, si accende una luce nell'officina. Dopo aver confessato a Enora di aver mentito sul perdono concesso a sua madre, il giovane meccanico decide di fare la cosa giusta: Toño riesce finalmente a trovare il coraggio di parlare spontaneamente e a cuore aperto con Simona. Un faccia a faccia sincero che potrebbe finalmente sanare i vecchi rancori del passato.

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I timori di Don Alonso per Manuel

Mentre infuriano le ricerche di Angela guidate da Curro e le dispute commerciali, il capofamiglia continua a tormentarsi per il futuro del primogenito. Don Alonso è estremamente preoccupato che Manuel possa arrendersi, accettare l'offerta economica di Don Pedro Farré e rinunciare così per sempre ai suoi sogni legati al volo e all'aviazione. Per il Marchese, vedere il figlio piegarsi alla dura realtà dei debiti cedendo il controllo della sua amata officina sarebbe una sconfitta dolorosissima per l'onore dell'intera dinastia.

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