La Promessa anticipazioni 15 luglio: Curro e Maria rischiano tutto per salvare Angela

La tensione raggiunge livelli altissimi a La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4. Nella puntata in onda mercoledì 15 luglio, Curro decide di non fermarsi davanti ai divieti e, insieme a Maria e Samuel, si lancia in una pericolosa ricerca di Angela. Nel frattempo, Toño sceglie di confessare tutta la verità a Enora, ma le sue parole avranno conseguenze inaspettate.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro continua a cercare Angela senza risultati, mentre Manuel sorvola la zona con il suo aereo nella speranza di individuare qualche traccia della ragazza. La svolta arriva nel palazzo dei Luján, dove Lorenzo decide finalmente di confessare a Leocadia la verità: è stato lui a rapire Angela e l'ha nascosta in un luogo sicuro. La confessione è solo l'inizio del suo piano. Il Capitano ricatta infatti Leocadia, imponendole di convincere la figlia ad accettare il matrimonio con lui. In caso contrario, Angela non farà più ritorno a La Promessa, costringendo la madre a una scelta drammatica.

Nel frattempo, la crisi economica del marchesato si aggrava a causa del boicottaggio dei latifondisti, che continua a mettere in ginocchio la tenuta. Dopo i tentativi falliti di Catalina e Martina, Alonso decide di intervenire personalmente e si reca dal Barone de Valladares nel tentativo di raggiungere un accordo. Anche questa missione, però, si conclude con un nulla di fatto: il Barone rifiuta qualsiasi trattativa, lasciando la famiglia Luján senza il sostegno dei nobili e con il concreto rischio di un imminente tracollo finanziario.

Toño ed Enora

Anticipazioni de La Promessa: Curro organizza una squadra di ricerca per Angela

L'ansia per la sorte di Angela sta logorando la tenuta, ma ai piani della servitù qualcuno rema apertamente contro. Curro cerca in tutti i modi di convincere Don Cristóbal a farlo partecipare ufficialmente alle ricerche di Angela, o almeno a coordinarle nei punti caldi, ma il tirannico maggiordomo rifiuta categoricamente.

Il giovane valletto, però, non ha intenzione di arrendersi al destino. Capendo che la servitù è l'unica a voler davvero salvare la sua fidanzata, si attiva una squadra d'emergenza: Curro, assieme a Maria Fernandez e a Samuel, decide di andare a cercare di nascosto la giovane. La meta scelta è da brividi: i tre si dirigeranno nella terribile grotta dove Maria è stata rinchiusa in passato da Valentin e ritrovata molti giorni dopo. Ricordando quell'incubo, Maria intuisce che quello sperduto anfratto roccioso è il posto perfetto in cui Lorenzo potrebbe aver segregato Angela.

Enora scopre le bugie di Toño

Messo con le spalle al muro dalle continue domande della fidanzata, Toño non riesce più a sostenere la messinscena. Il giovane meccanico confesserà finalmente tutta la verità e confermerà a Enora i suoi peggiori dubbi. Il ragazzo le rivelerà l'amara realtà: ammetterà di non aver ancora affatto perdonato sua madre Simona e di aver finto tutto solo per amore suo, per farla felice e non perderla.

Toño dice a Enora di aver fatto quel passo verso Simona soltanto per lei, contrariando pesantemente la ragazza. Anziché apprezzare il gesto, Enora si sente profondamente tradita e manipolata da quella recita. La giovane meccanica esprime tutta la sua cocente delusione nei suoi confronti: non voleva un perdono di facciata basato sulle bugie, ma una reale pace familiare.