La Promessa anticipazioni 17 aprile: Eugenia viene isolata, Adriano sospetta un complotto

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il battesimo dei figli di Catalina e Adriano dovrebbe essere un momento di gioia, ma l'ombra della follia e del sospetto avvolge ogni angolo della tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Catalina trova Eugenia sola con i gemelli; il timore per l'incolumità dei figli la spinge a chiedere aiuto a Curro, implorandolo di allontanare la madre. Il ragazzo cerca di mediare, ignaro che il vero pericolo non risieda nella follia di Eugenia, ma nelle manipolazioni di Leocadia e Lorenzo, decisi a spedire la donna al sanatorio. Mentre Curro gestisce l'emergenza, Pia lo convoca per una rivelazione sconvolgente: ha scoperto un dettaglio inedito sulla morte di Jana.

Questa nuova pista potrebbe far luce sul destino della giovane, chiarendo se si sia trattato di un incidente o di un omicidio premeditato. Parallelamente, Jacobo tenta di riconquistare la fiducia di Martina, giurando solennemente di non avere alcun legame segreto con il Duca Lisandro. Nonostante le rassicurazioni, la marchesina non è ancora sicura sulla lealtà del suo fidanzato e promesso sposo.

La Promessa anticipazioni: Il Battesimo della discordia e il destino di Eugenia

Gli ultimi atteggiamenti di Eugenia hanno superato il limite della tolleranza. Dopo essere stata trovata sola con i gemelli, la donna appare sempre più confusa e imprevedibile (ignara che Lorenzo e Leocadia la stiano drogando segretamente). I de Luján, guidati dalla preoccupazione di Catalina e Adriano, si riuniscono per affrontare l'emergenza: con l'imminente battesimo dei neonati, la presenza di Eugenia è vista come un rischio inaccettabile. La famiglia sembra ormai orientata verso una decisione drastica: l'allontanamento della donna o il suo isolamento forzato durante la cerimonia.

Tutti contro Petra

Nonostante la difesa pubblica di Padre Samuel, il clima attorno a Petra è gelido. Nessuno alla tenuta crede che la storica governante sia diventata improvvisamente una santa. Ogni suo gesto, ogni suo sguardo viene interpretato come parte di un piano più grande. Maria, in particolare, non accenna a diminuire l'intensità della sua ostilità. Per la giovane cameriera, non c'è dubbio: Petra sta fingendo pietà mentre trama per distruggere Samuel e vendicarsi dei Luján.

Adriano e la protezione della famiglia

Mentre Catalina è sopraffatta dall'ansia, Adriano si trova a dover gestire la pressione di un battesimo che vede il Duca Lisandro come padrino. L'aggiunta del "problema Eugenia" mette il mezzadro in una posizione scomoda: deve proteggere i suoi figli, ma sente che dietro la confusione della donna c'è qualcosa di poco chiaro. Adriano inizierà a sospettare che qualcuno stia esasperando i sintomi di Eugenia proprio per rovinare il giorno più importante della loro vita?