La Promessa anticipazioni 15 aprile: Padre Samuel difende Petra, Catalina si finge malata

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Maria accusa Petra, il prete prende le difese della governante. Intanto, Catalina svela la verità sulla sua improvvisa malattia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Martina osserva la crescente complicità tra il suo promesso sposo, Jacobo, e il potente Duca Lisandro. L'intesa tra i due suggerisce un passato comune poco limpido, alimentando il timore che Jacobo sia solo una pedina in un piano più vasto orchestrato dal Duca per sottomettere definitivamente i Luján. Curro cede sotto il peso delle responsabilità. Dopo giorni passati a indagare nell'ombra e a proteggere la madre, il ragazzo ha un violento crollo emotivo.

Davanti ad Angela, Curro si mostra fragile e oppresso. La ragazza gli giura sostegno incondizionato. Nel frattempo, la crudeltà di Don Lorenzo raggiunge nuove vette: il Capitano orchestra subdoli sabotaggi psicologici ai danni di Eugenia, manipolando la realtà per indurla a dubitare dei propri sensi. L'obiettivo è spingerla oltre il punto di non ritorno, garantendo il suo internamento definitivo e il silenzio sui segreti di famiglia.

Curro e Pia

La Promessa anticipazioni: Samuel si schiera, per lui Petra è innocente

Nonostante le durissime accuse di Maria, che continua a indicare Petra come l'unica responsabile della sua imminente scomunica, accade l'impensabile. Padre Samuel decide di dare ascolto alla governante, la quale nega con una forza e una convinzione tali da lasciare pochi dubbi. Il sacerdote, colpito dalla sincerità della donna, decide di difenderla pubblicamente davanti a tutta la servitù, mettendo a tacere le accuse di Maria.

La finta malata: il piano di Catalina e Pia

Mentre al piano della servitù volano stracci, nelle stanze nobili si consuma un piccolo "inganno a fin di bene". Catalina confessa ad Adriano la verità sulla sua salute: non è affatto malata. La marchesina ha finto un malessere improvviso per obbligare Emilia a restare alla tenuta per prestarle soccorso. Si tratta dello stratagemma architettato insieme a Pia per impedire all'infermiera di andarsene e darle il tempo di chiarirsi con Don Romulo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Angela conforta Curro.