La Promessa, anticipazioni 17 aprile: Don Lorenzo insinua un dubbio su Ayala

La puntata de La Promessa di giovedì 17 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Catalina e Pelayo finalmente fanno pace, Don Lorenzo insinua un dubbio su Ayala, mentre Virtudes vorrebbe portare Adolfo a palazzo, ma Petra non è d'accordo. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Ayala abbandona il proprio obiettivo di mandare Martina in convento, altrimenti rischia di perdere Margarita per sempre. Don Romulo, intanto, dice a Petra di recuperare il denaro che Don Alonso ha donato al convento. La governante dice a Santos di cambiare atteggiamento nei confronti di Lope e Vera.

Nel frattempo, Virtudes sta cercando un posto in cui accudire suo figlio. Maria Antonia è sempre più infastidita dal comportamento di Cruz e pensa di lasciare La Promessa. Maria e Salvador continuano con i preparativi per il matrimonio. Manuel dice a Jana di voler andare a trovare Pia nella grotta e Pelayo dice a Catalina di non voler tornare alla tenuta.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina e Pelayo fanno pace e ricominciano la loro storia

Catalina e Pelayo fanno pace e finalmente sono pronti a riprendere in mano la loro relazione. Intanto, Don Lorenzo mette in dubbio pubblicamente che Ayala sia stato avvelenato. Il conte sostiene che i sintomi che ha avuto quel giorno possono essere stati causati da altro.

Virtudes ha in mente di portare Adolfo a palazzo, ma Petra non è affatto d'accordo e si oppone, dicendo che una decisione di questo tipo deve passare al vaglio di Cruz. Jana, infine, confessa a Maria di aver rivelato a Manuel che Pia è ancora viva.