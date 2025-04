La Promessa, anticipazioni 16 aprile: Cruz mette alle strette Maria Antonia

Che cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 16 aprile 2025? Maria Antonia è stanca del comportamento di Cruz, mentre Ayala prende una decisione molto importante.

La puntata de La Promessa di mercoledì 16 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Ayala si troverà di fronte a una situazione che gli farà prendere una decisione drastica. Don Romulo dice a Petra di occuparsi di recuperare il denaro con Don Alonso ha donato al convento. Intanto, Maria Antonia inizia a essere stanca del comportamento di Cruz. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Salvador è pronto a tutto per sposare Maria Fernandez, ma i loro piani non sembrano andare come sperato e i due sono estremamente nervosi. Intanto, Maria Antonia è sempre più spaventata dal comportamento di Cruz e chiede consiglio a Don Lorenzo.

Il Capitano sospetta che ci siano dei furti nel laboratorio di marmellate e decide di adottare importanti misure di sicurezza. Virtudes, nel frattempo, deve correre ai ripari per evitare che il piano dei cuochi non venga scoperto. Jana e Manuel fanno progetti per il loro futuro.

Anticipazioni de La Promessa: Maria Antonia sta pensando di lasciare La Promessa

Conte Ignacio de Ayala

Ayala deve rinunciare al suo obiettivo di mandare Martina in convento, altrimenti rischia di perdere Margarita. Don Romulo, intanto, incarica Petra di occuparsi di recuperare i soldi che Don Alonso ha donato al convento. La governante si mette subito al lavoro e chiede a Santos di cambiare atteggiamento nei confronti di Lope e Vera.

Nel frattempo, Virtudes è alla ricerca di un posto in cui accudire suo figlio. Maria Antonia è stanca del comportamento di Cruz e sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di lasciare La Promessa. Maria e Salvador vanno avanti con i loro preparativi per il matrimonio, mentre Manuel dice a Jana di voler fare visita a Pia nella grotta.