La Promessa anticipazioni 17 agosto: decisione shock di Cruz sconvolge la servitù

La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina chiede a Cruz di essere testimone alle sue nozze con Pelayo, ma la marchesa rifiuta senza esitazione.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La marchesa decide di ufficializzare il fidanzamento tra Jana e Manuel con una grande festa. La ragazza, però, teme di sentirsi fuori luogo tra i nobili e confida le sue paure a Manuel, che la rassicura convincendola ad accettare. Preoccupata, Jana si apre anche con María, la quale ammette di aver cambiato idea su Padre Samuel: inizialmente sospettosa per il furto di un crocifisso, ora le appare un uomo sincero e dedito ai poveri.

Intanto, Pia è tornata a lavorare alla Promessa e affronta il gelo di Petra ma decide di non darle corda con l'intento di mantenere rapporti pacifici. Ma proprio Petra sorprende María a dormire nella stanza di Jana e non perde occasione per correre a informare Cruz, che intende sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

Anticipazioni de La Promessa: Romulo chiede a Ricardo di perdonare Pia

Nelle prossime puntate della soap non mancheranno tensioni e colpi di scena che metteranno a dura prova gli equilibri all'interno della tenuta. Cruz, infatti, prende una decisione che lascia tutti senza parole: la marchesa sceglie Pia come sua nuova cameriera personale, nonostante la recente riammissione della donna nella servitù insieme a Don Romulo.

A rendere la situazione ancora più delicata, Cruz affida proprio a Pia l'incarico di informare maggiordomi e governante del suo nuovo ruolo, suscitando l'evidente irritazione di Petra, già infastidita dalla rivalità con la donna da cui pensava di essersi liberata per sempre dopo il suo allontanamento definitivo da parte della marchesa.

Intanto, Catalina si reca dalla marchesa con una richiesta particolare: desidera che Cruz faccia un'eccezione alle regole da lei stessa imposte e partecipi alle nozze con Pelayo in qualità di testimone dello sposo. La marchesa, però, rifiuta senza esitazioni. Una scelta che non passa inosservata: Manuel, che ha ascoltato la conversazione, rimane profondamente colpito dall'atteggiamento della madre.

Parallelamente, Don Romulo cerca di ricucire un rapporto compromesso: l'uomo prega Ricardo di mettere da parte il rancore e perdonare Pia. Il maggiordomo, infatti, non ha ancora accettato il fatto che la donna gli abbia nascosto la verità sulla sua finta morte, un inganno architettato con la complicità di Don Alonso e dello stesso Romulo per permetterle di sfuggire alle vessazioni di Gregorio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz esorta Manuel a fissare la festa della proposta di matrimonio