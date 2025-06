La Promessa anticipazioni 11 giugno: Cruz ferma la fuga di Jana, Pia affronta Don Ricardo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Cruz e Don Alonso uniscono le forze per ottenere il rilascio di Manuel, ancora chiuso in una cella.

La Promessa torna su Rete 4 domani, mercoledì 11 giugno, alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona dà un consiglio a Catalina dopo aver saputo che la marchesina è incinta.

Riassunto dell'episodio precedente

Cruz rimprovera Don Alonso per come ha tentato di liberarsi di Jana, Nel frattempo, Pia fa ritorno alla tenuta dove viene accolta calorosamente dai colleghi, tranne che da Petra a cui Don Romulo non aveva raccontato nulla perchè era stata sorpresa a parlare con Don Gregorio.

Intanto, Manuel, in carcere, respinge le accuse del sergente: spiega che il denaro serviva per tenere lontano Gregorio e che i biglietti del treno erano destinati a una fuga d'amore con Jana. Catalina confida a Simona di essere incinta. Petra chiede a Don Ricardo di condividere con Santos maggiori informazioni sul loro passato e sulla madre del ragazzo.

María Castro interpreta Pia

Anticipazioni de La Promessa: Don Ricardo non ha intenzione di perdonare Pia

Jana sta per lasciare la tenuta, certa che non potrà mai più avere un posto a La Promessa, dopo la scoperta del suo rapporto con Manuel. Sorprendentemente, a fermarla, è proprio la sua nemica numero uno, colei che le ha impedito di sposare l'uomo che ama. Cruz, infatti, la ferma e le intima di non andarsene fino a quando il figlio non sarà fuori di prigione.

Nel frattempo, il giovane marchese, che durante l'interrogatorio si è proclamato innocente dell'omicidio di Gregorio, resta ancora in cella, dove passa il suo tempo a leggere le lettere d'amore che la sua amata gli manda. Pia cerca di chiarire con Don Ricardo, infuriato per non essere stato messo al corrente del fatto che la sua morte fosse solo una finzione per sfuggire a Gregorio. L'uomo, dopo aver avuto un acceso confronto con Don Romulo, si rifiuta di parlarle e rifugge ogni suo tentativo di riavvicinamento.

Simona ha appreso che la marchesina è incinta, dopo un attimo di sgomento, la cuoca consiglia a Catalina di parlare con Pelayo e di sistemare le cose tra loro per il bene del piccolo in arrivo. La ragazza accetta questo suggerimento. Cruz e Don Alonso, nonostante non vadano più d'accordo come prima, si sono riavvicinati, ora hanno due obiettivi in comune. Il primo è far uscire Manuel di prigione.

Il secondo è allontanare Jana dalla vita del giovane marchese quando questi sarà liberato. Santos invece ascolta una conversazione grazie a cui capisce che suo padre non gli ha mai detto la verità sulla morte della madre. Deluso da lui, corre a parlare con Donna Petra per chiederle consiglio su come debba comportarsi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana affronta la Marchesa in merito al suo amore per Manuel.